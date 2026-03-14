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खाड़ी युद्ध की आग रसोई तक: नालंदा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लंबी कतारें!

नालंदा: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी तनाव का असर भारत की रसोई तक पहुंच गया है. खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की वजह से एलपीजी सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका से देशभर में गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई है. बिहार के कई जिलों में अफवाहों के चलते लोग घबराहट में गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं.

नालंदा में सैकड़ों लोगों की लंबी लाइन: नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सीमा गांव में भारत गैस गोदाम के बाहर सुबह से ही सैकड़ों लोग गैस सिलेंडर लेकर खड़े नजर आए. ग्रामीणों ने सिलेंडर कंधों पर लादकर घंटों इंतजार किया. कपटिया गांव के रवि रंजन कुमार, महुरी गांव के भोला चौधरी और सिलाव की रश्मि कुमारी ने बताया कि वे तीन दिनों से गैस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिला. आज सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, क्योंकि घर में गैस खत्म हो गई है और बच्चों के स्कूल के लिए नाश्ता बनाना मुश्किल हो रहा है.

नालंदा में गैस संकट (ETV Bharat)

"3 दिनों से गैस लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं मिला. सुबह 4 बजे से लाइन में सिलेंडर लेकर खड़े हैं. आज गैस आया है तो लेने के लिए लाइन में खड़े है. बहुत दिक्कत हो रहा है. बच्चों के स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है. बच्चे भूखे रहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे."-उपभोक्ता

अफवाहों ने बढ़ाई परेशानी: स्थानीय भारत गैस एजेंसी के मालिक देवेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि संख्या ज्यादा होने और अफवाहों के कारण लोग होम डिलीवरी का इंतजार नहीं कर रहे. खाड़ी युद्ध की खबरों के बाद लोग डर के मारे सीधे गोदाम पहुंच रहे हैं, जिससे अफरा-तफरी मच गई है. जिन उपभोक्ताओं का नंबर लगा हुआ है, उन्हें गैस उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन बाकी लोग भी लाइन में शामिल हो जाते हैं.

"गैस की किल्लत नहीं है, संख्या अधिक है. खाड़ी देश में युद्ध के बाद से गैस की कमी को लेकर तेजी से अफवाह फैला दिया गया है. जिसके कारण लोग होम डिलीवरी का इंतजार नहीं कर रहे हैं और नंबर लगाने के बाद सीधे गैस गोदाम पहुंच रहे हैं."- देवेंद्र प्रसाद, ऐजेंसी मालिक

परिवारों पर पड़ रहा असर: गैस न मिलने से ग्रामीण परिवारों को खासा परेशानी हो रही है. महिलाएं बताती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले नाश्ता बनाना जरूरी है, लेकिन गैस न होने से बच्चे भूखे रह सकते हैं और पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. कई लोग घरेलू कामकाज के लिए वैकल्पिक इंतजाम जैसे लकड़ी या इंडक्शन पर निर्भर हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएं सीमित हैं.

पुलिस ने संभाला मोर्चा: गैस एजेंसी के बाहर भीड़ बढ़ने की सूचना मिलते ही सिलाव और नालंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझाया कि कोई कमी नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दें. धैर्य बनाए रखने की अपील के बाद स्थिति नियंत्रण में आई. पुलिस का कहना है कि जिनका नंबर लगा है, उन्हें गैस मिल चुका है और बाकी को भी जल्द मिलेगा.