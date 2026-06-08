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नींद की झपकी से एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसे, अलवर के 75 किमी मार्ग पर लगेंगी रंबल स्ट्रिप, पीड़ितों को मिलेगी तुरंत सहायता

अलवर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण से यातायात सुगम हुआ है और लोगों को आने-जाने में समय की बचत हुई है, लेकिन एक्सप्रेस वे की यह सुविधा वाहन चालकों की छोटी सी लापरवाही के चलते जान के खतरे भी बढ़ा रही है. एक्सप्रेस वे पर सड़क की क्वालिटी अच्छी होने से चालकों को वाहन चलाते समय नींद आने का ज्यादा खतरा रहता है और चालक की यही नींद अब तक कई बड़े हादसों का कारण बन चुकी है.

एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए एनएचएआई की ओर से अब सड़क मार्ग पर रंबल स्ट्रिप लगाने का निर्णय किया है. सड़क मार्ग पर रंबल स्ट्रिप लगाने का लाभ यह होगा कि वाहन चालकों को यदि नींद की झपकी आई तो वाहन के रंबल स्ट्रिप से गुजरते ही वाहन में बबलिंग होगी और चालक की नींद टूट जाएगी, जिससे वह सतर्क होकर वाहन चला सकेगा. इससे सड़क हादसों की आशंका कम होगी और लोगों की जान बच सकेगी. अलवर जिले के 75 किलोमीटर क्षेत्र से गुजर रहे एक्सप्रेस वे पर रंबल स्ट्रिप लगाई जाएंगी.

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसों की समीक्षा की गई थी. समीक्षा के दौरान एक्सप्रेस-वे पर हादसों के कारणों में वाहन चालक को नींद की झपकी आना प्रमुख कारण के रूप में सामने आया. उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसों में कमी लाकर लोगों की जान बचाने के लिए अलवर जिले के 75 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे पर रंबल स्ट्रिप लगाने की जरूरत महसूस की गई. अलवर पुलिस की ओर से एनएचएआई को अलवर जिले से गुजर रहे एक्सप्रेस-वे पर हर 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रंबल स्ट्रिप लगाने के लिए कहा गया है.

पिनान में शुरू की पुलिस चौकी : उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार अलवर जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे पर करीब 35 रंबल स्ट्रिप लगाई जाएंगी, जिससे वाहन चालकों को ड्राइविंग के दौरान नींद नहीं आए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पिनान रेस्ट एरिया में पुलिस चौकी शुरू की गई है. यहां पुलिस चौकी खोलने का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना कराने के साथ ही सड़क हादसों के पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. पुलिस चौकी खुलने का लाभ यह होगा कि अब एक्सप्रेस वे पर दिन रात पुलिस की पेट्रोलिंग हो सकेगी. एक्सप्रेस वे पर वाहन खड़े कर देने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.