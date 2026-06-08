नींद की झपकी से एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसे, अलवर के 75 किमी मार्ग पर लगेंगी रंबल स्ट्रिप, पीड़ितों को मिलेगी तुरंत सहायता
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पिनान रेस्ट एरिया में पुलिस चौकी भी शुरू की गई है.
Published : June 8, 2026 at 2:19 PM IST
अलवर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण से यातायात सुगम हुआ है और लोगों को आने-जाने में समय की बचत हुई है, लेकिन एक्सप्रेस वे की यह सुविधा वाहन चालकों की छोटी सी लापरवाही के चलते जान के खतरे भी बढ़ा रही है. एक्सप्रेस वे पर सड़क की क्वालिटी अच्छी होने से चालकों को वाहन चलाते समय नींद आने का ज्यादा खतरा रहता है और चालक की यही नींद अब तक कई बड़े हादसों का कारण बन चुकी है.
एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए एनएचएआई की ओर से अब सड़क मार्ग पर रंबल स्ट्रिप लगाने का निर्णय किया है. सड़क मार्ग पर रंबल स्ट्रिप लगाने का लाभ यह होगा कि वाहन चालकों को यदि नींद की झपकी आई तो वाहन के रंबल स्ट्रिप से गुजरते ही वाहन में बबलिंग होगी और चालक की नींद टूट जाएगी, जिससे वह सतर्क होकर वाहन चला सकेगा. इससे सड़क हादसों की आशंका कम होगी और लोगों की जान बच सकेगी. अलवर जिले के 75 किलोमीटर क्षेत्र से गुजर रहे एक्सप्रेस वे पर रंबल स्ट्रिप लगाई जाएंगी.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसों की समीक्षा की गई थी. समीक्षा के दौरान एक्सप्रेस-वे पर हादसों के कारणों में वाहन चालक को नींद की झपकी आना प्रमुख कारण के रूप में सामने आया. उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसों में कमी लाकर लोगों की जान बचाने के लिए अलवर जिले के 75 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे पर रंबल स्ट्रिप लगाने की जरूरत महसूस की गई. अलवर पुलिस की ओर से एनएचएआई को अलवर जिले से गुजर रहे एक्सप्रेस-वे पर हर 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रंबल स्ट्रिप लगाने के लिए कहा गया है.
पिनान में शुरू की पुलिस चौकी : उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार अलवर जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे पर करीब 35 रंबल स्ट्रिप लगाई जाएंगी, जिससे वाहन चालकों को ड्राइविंग के दौरान नींद नहीं आए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पिनान रेस्ट एरिया में पुलिस चौकी शुरू की गई है. यहां पुलिस चौकी खोलने का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना कराने के साथ ही सड़क हादसों के पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. पुलिस चौकी खुलने का लाभ यह होगा कि अब एक्सप्रेस वे पर दिन रात पुलिस की पेट्रोलिंग हो सकेगी. एक्सप्रेस वे पर वाहन खड़े कर देने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.
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इससे पहले एक्सप्रेस- वे पर हादसे या अवैध गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस को इंटरचेंज से चढ़ना पड़ता था. इससे कई बार पुलिस को मौके पर पहुंचने में देरी की समस्या रहती थी, लेकिन रेस्ट एरिया में पुलिस चौकी खुलने से सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी. हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने सहित अवैध गतिविधियों पर रोक लगा पाना आसान होगा. उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी पर एक एएसआई सहित पांच पुलिस कर्मी दिन रात मौजूद रहेंगे.
एक्सप्रेस वे पर 10 महीनों में 24 से ज्यादा मौत : जिले से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिछले 10 महीनों में सड़क हादसों में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने, वाहनों में आग लगने की घटना एवं टैंकर पलटने सहित अन्य घटनाएं शामिल हैं. इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. इसके अलावा एक्सप्रेस-वे पर गो तस्करी के वाहनों को पकड़ा गया है. अवैध शराब ले जाते वाहनों को भी पकड़ा गया है. ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अलवर पुलिस की ओर से पुलिस चौकी खोलने की कवायद की जा रही है. एक्सप्रेस-वे पिनान रेस्ट एरिया में पुलिस चौकी खोली जा चुकी है, वहीं बड़ोदामेव के पास एक और पुलिस चौकी खोलने की कवायद जारी है.
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एक्सप्रेस-वे पर ढाई महीने में 8 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जाती है. 16 मार्च 2026 से एक्सप्रेस-वे पर लेन ड्राइव सिस्टम की पालना नहीं करने पर 4365 वाहनों के चालान किए गए हैं. एक्सप्रेस वे पर नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर 3832 वाहनों के चालान किए गए हैं.