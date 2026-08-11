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बसपा सुप्रीमो मायावती बोलीं- छात्रों के आंदोलन को सत्ता और विपक्ष अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हाईजैक कर रहे

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है. बसपा प्रमुख ने कहा, पिछले कुछ दिनों से संसद में सत्ता व विपक्ष के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं. यह या तो केंद्र व राज्यों सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए अंदरूनी मिलीभगत है या फिर इसकी आड़ में सत्ता हथियाने की साजिश लगती. देश की जनता को यह सब सीधे तौर पर नजर आ रहा है. मायावती राजधानी लखनऊ में मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रही थीं.

प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो देश के छात्र व नौजवान यानी जेन-जी आदि भी अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा दुःखी व चिन्तित हैं, जिनको दूर करने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी है, क्योंकि इनका यह आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार गंभीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है.

कांग्रेस ने प्रदर्शन को किया हाईजैक : देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जेन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आगामी दिन यह लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं. उदाहरण के तौर पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जेन-जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहां इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया, जो किसी से छिपा नहीं है और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है.

झारखंड आंदोलन पर कांग्रेस चुप : बसपा प्रमुख ने कहा कि यह कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिल्ली में खत्म होते ही फिर झारखंड की राजधानी रांची में पिछले काफी दिनों से वहां छात्रों व नौजवानों द्वारा चलाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं और अब वहां पर बीजेपी व उनके समर्थक दल, उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज उठा रहे हैं. ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है.

चुनावी स्वार्थ हावी : इस प्रकार से यह सब दिल्ली के जंतर-मतर पर छात्रों व नौजवानों आदि के हुए आंदोलन और अब झारखंड के रांची में भी हो रहे छात्रों व नौजवानों आदि के आंदोलन की आड़ में भी हमें राजनीति ज्यादा देखने के लिए मिल रही है. इनकी समस्याओं को हल करने के लिये गंभीरता नहीं, बल्कि चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति ही ज्यादा हावी है.