विधायक फंड बढ़ाने पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में उठाई आवाज

पटना: बजट सत्र के 15वें दिन बिहार विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के साथ मिलने वाले चार करोड़ विधायक फंड का मामला उठा. बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार समेत 23 अन्य विधायकों ने भी फंड को बढ़ाने की मांग की. विधायकों ने कहा कि इतनी कम राशि से क्षेत्र के तमाम गांवों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है.

विधायक फंड बढ़ाने की मांग: योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के पास अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है. इस पर कई सदस्यों ने नाराजगी जताई. न केवल सत्ता पक्ष के सदस्य बल्कि विपक्ष के सदस्य भी उनके सुर में सुर मिलाने लगे. बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा, 'विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार विधायक चुने जा रहे हैं लेकिन लगातार मंत्री रहने के कारण उन्हें विधायकों की समस्या पता नहीं है.'

विधायक फंड बढ़ाने पर साथ पक्ष-विपक्ष (ETV Bharat)

विधायक फंड बढ़ाने पर साथ आए सभी: विपक्ष के विधायक भी खड़े होकर अपनी नाराजगी जताने लगे और सरकार से इस पर फैसला लेने की मांग की. लगातार हो-हंगामे के बीच उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मंत्री इस पर विचार करेंगे लेकिन इस पर भी सदस्य नहीं माने. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी लगातार कहते रहे कि सरकार इस पर विचार करेगी. अंत में विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी हम लोग देंगे

'..नहीं तो ले लीजिए ये भी राशि': वहीं, आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार राशि नहीं बढ़ाएगी तो जो 4 करोड़ रुपये हर साल दे रही है, वह भी ले ले. इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मजाक में कहा कि अच्छा सुझाव है.

"जनता मुख्यमंत्री और मंत्रियों से बाद में आशा करते हैं, पहले हर बात के लिए स्थानीय विधायक से उम्मीद करते हैं. अभी जो 4 करोड़ की राशि मिलती है, वह कुछ ही काम में खत्म हो जाती है. इसलिए फंड को बढ़ा देना चाहिए. इस पर सबलोगों ने एक मत से मांग की है. "- गौतम कृष्ण, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल