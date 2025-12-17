ETV Bharat / state

शहर की सरकार बनाने को बेताब हैं राज्य की सत्तासीन पार्टियां! समर्थकों को जीत दिलाने की बन रही है रणनीति

नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड की सत्ताधारी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है. अभी रणनीति बनाने में जुट गए हैं.

मनोज पांडेय और जगदीश साहू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 17, 2025 at 6:15 PM IST

रांची: झारखंड में आने वाले दिनों में शहरी निकाय का चुनाव होना है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. दूसरी ओर राज्य के सत्तासीन राजनीतिक दल भी अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा की संख्या में वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर बनाने की रणनीति में जुट गए हैं.

झारखंड की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल नगर निकाय चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट गए हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची महानगर के लिए सभी वार्डों की समिति गठित कर दी है. सरकार में उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी संगठन सृजन वर्ष में अपने वार्ड स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने का दावा करती है. वहीं राष्ट्रीय जनता दल अपने संसदीय बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर चुका है कि वह पूरी गंभीरता से झारखंड में नगर निकाय चुनाव लड़ेगा.

बयान देते मनोज पांडेय और जगदीश साहू (Etv Bharat)
हेमंत सोरेन की सरकार ने शहरों को सुंदर और सुविधायुक्त बनाया है, जनता इसका ध्यान रखेगी-
झामुमो

दलीय आधार पर झारखंड में शहरी निकाय का चुनाव नहीं होने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा की योजना है कि राज्य के ज्यादातर नगर निकाय क्षेत्र में ज्यादा वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर झामुमो के कार्यकर्ता या नीतियों को मानने वाले लोग हों. इसकी पूरी रणनीति बना ली गयी है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हमने राज्य के शहरी क्षेत्र के सुंदर और शहरवासियों के रहने लायक बनाया है. उन्होंने कहा कि हमने रांची में जब राजधानीवासियों को फ्लाई ओवर की सौगात दी तो भाजपा के लोग उसका भी विरोध करने लगे. हम वोट कटने-बंटने के नफा नुकसान नहीं देखते बल्कि अपने काम, अपने संगठन और जनता पर भरोसा करते हैं. निकाय चुनाव में सहयोगी दलों के समर्थित उम्मीदवार के आने से इंडिया ब्लॉक के मतों में बिखराव के सवाल पर मनोज पांडेय ने कहा कि सहयोगी दलों से सामंजस्य बनाने का काम हमारा नेतृत्व करेगा लेकिन हमारी अपनी पूरी तैयारी है.

हमारी भी है पूरी तैयारी- कांग्रेस

वहीं झारखंड में सत्ता की सहयोगी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से निकाय चुनाव के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि संगठन सृजन वर्ष में हमने लगातार अपने संगठन को मजबूत किया है और उसका असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा. हमारी नीतियों में विश्वास रखने वाले लोगों की जीत होगी. उन्होंने भी माना कि सहयोगी दलों के साथ समन्वय को लेकर कोई भी फैसला नेतृत्व को करना है.

हमारे संसदीय बोर्ड ने चुनाव लड़ने पर दे दी है सहमति-राजद

झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने ज्यादातर निकाय क्षेत्र में अपने लोगों को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा करते हुए बताया कि ज्यादा से ज्यादा निकाय क्षेत्र में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तरह तैयार है.

