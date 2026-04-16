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झारखंड के सभी सत्तारूढ़ दल क्यों कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन को लेकर संसद के विशेष सत्र का विरोध, जानें वजह

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा, सीपीआई माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य शुवेंदु सेन और प्रदेश राजद के सचिव रामकुमार यादव. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची: महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण और 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज से तीन दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन को लेकर झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं.

सवाल यह है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई माले के नेताओं को आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डेलिमिटेशन के लिए बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर क्या डर सता रहा है. यह जानने की ईटीवी भारत ने झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के नेताओं से बात की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर इनका विरोध किस बात पर है.

सीपीआई माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य शुवेंदु सेन, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा, प्रदेश राजद के सचिव रामकुमार यादव और झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाजपा की शैली लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ-सीपीआई माले

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन के विरोध को लेकर सीपीआई माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य शुवेंदु सेन कहते हैं कि अभी तक की भाजपा और केंद्र सरकार की जो शैली रही है उसे देखकर साफ हो जाता है कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को हाईजैक करना चाहती है. शुवेंदु सेन ने कहा कि इसके कई उदाहरण मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को बड़ी संख्या में सस्पेंड करने का मामला हो या कैग की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का मामला कुल मिलाकर अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को जैसे चलाया जाता है और जिस तरह से धीरे-धीरे पार्लियामेंट को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए विपक्ष विरोध कर रहा है.

शुवेंदु सेन ने कहा कि डिलिमिटेशन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से देश में दो तरह की समस्या उत्पन्न होगी. पहला यह कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला होगा. शिवेंदु सेन कहते हैं कि महिला रिजर्वेशन का जो मामला है मोदी सरकार इसलिए लाना चाहती है, ताकि इसके बहाने लोकसभा में उसका प्रभुत्व बना रहे. उन्होंने मांग की कि डिलिमिटेशन अलग से हो और महिला आरक्षण का मुद्दा अलग से हैंडल किया जाए.

2011 की जनगणना के अनुसार डिलिमिटेशन क्यों-कांग्रेस

संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र को लेकर झारखंड कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा और केंद्र की सरकार आनन-फानन में 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों डिलिमिटेशन करना चाह रही है. महिला आरक्षण को कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की ओर से ही पहले कहा गया था कि पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी,उसके बाद हम परिसीमन कराएंगे तो बिना जनगणना कराए परिसीमन क्यों करने की तैयारी की जा रही है. राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि यह कांग्रेस की ही देन है. कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भाजपा की गलत नीतियों का विरोध कर रही है.

राकेश सिन्हा ने कहा कि विशेष सत्र का विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई भी बिल लाया जाता है या विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो उससे पहले सत्ता पक्ष उसे सभी दलों में सार्वजनिक करता है . महिला आरक्षण के नाम पर देश में परिसीमन लागू कर भाजपा अपनी सीट बढ़ाना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. सवाल यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन कर के देश को क्या हासिल होगा. एससी-एसटी और ओबीसी की हकमारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार 2011 जनगणना के अनुसार परिसीमन करना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं.