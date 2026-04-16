झारखंड के सभी सत्तारूढ़ दल क्यों कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन को लेकर संसद के विशेष सत्र का विरोध, जानें वजह
झारखंड के सत्तारूढ़ दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन को लेकर बुलाए गए संसद के विशेष सत्र का विरोध किया है.
Published : April 16, 2026 at 8:47 PM IST
रांची: महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण और 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज से तीन दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन को लेकर झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं.
सवाल यह है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई माले के नेताओं को आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डेलिमिटेशन के लिए बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर क्या डर सता रहा है. यह जानने की ईटीवी भारत ने झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के नेताओं से बात की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर इनका विरोध किस बात पर है.
भाजपा की शैली लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ-सीपीआई माले
नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन के विरोध को लेकर सीपीआई माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य शुवेंदु सेन कहते हैं कि अभी तक की भाजपा और केंद्र सरकार की जो शैली रही है उसे देखकर साफ हो जाता है कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को हाईजैक करना चाहती है. शुवेंदु सेन ने कहा कि इसके कई उदाहरण मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को बड़ी संख्या में सस्पेंड करने का मामला हो या कैग की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का मामला कुल मिलाकर अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को जैसे चलाया जाता है और जिस तरह से धीरे-धीरे पार्लियामेंट को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए विपक्ष विरोध कर रहा है.
शुवेंदु सेन ने कहा कि डिलिमिटेशन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से देश में दो तरह की समस्या उत्पन्न होगी. पहला यह कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला होगा. शिवेंदु सेन कहते हैं कि महिला रिजर्वेशन का जो मामला है मोदी सरकार इसलिए लाना चाहती है, ताकि इसके बहाने लोकसभा में उसका प्रभुत्व बना रहे. उन्होंने मांग की कि डिलिमिटेशन अलग से हो और महिला आरक्षण का मुद्दा अलग से हैंडल किया जाए.
2011 की जनगणना के अनुसार डिलिमिटेशन क्यों-कांग्रेस
संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र को लेकर झारखंड कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा और केंद्र की सरकार आनन-फानन में 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों डिलिमिटेशन करना चाह रही है. महिला आरक्षण को कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की ओर से ही पहले कहा गया था कि पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी,उसके बाद हम परिसीमन कराएंगे तो बिना जनगणना कराए परिसीमन क्यों करने की तैयारी की जा रही है. राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि यह कांग्रेस की ही देन है. कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भाजपा की गलत नीतियों का विरोध कर रही है.
राकेश सिन्हा ने कहा कि विशेष सत्र का विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई भी बिल लाया जाता है या विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो उससे पहले सत्ता पक्ष उसे सभी दलों में सार्वजनिक करता है . महिला आरक्षण के नाम पर देश में परिसीमन लागू कर भाजपा अपनी सीट बढ़ाना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. सवाल यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन कर के देश को क्या हासिल होगा. एससी-एसटी और ओबीसी की हकमारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार 2011 जनगणना के अनुसार परिसीमन करना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं.
महिला आरक्षण में भी एससी, एसटी ओबीसी के लिए हो आरक्षण- राजद
झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद ने महिला आरक्षण का विरोध शुरू में किया था, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि जो आरक्षण 33 प्रतिशत महिलाओं को सरकार देने जा रही है उस आरक्षण में से जनसंख्या के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए.
रामकुमार यादव ने कहा कि परिसीमन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धूर्त की तरह काम करती है. जब महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन करने जा रही है तो उसे पहले सभी विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी.
जिन राज्यों में विपक्ष मजबूत, वहां-वहां सीट घटाने का षड्यंत्र -झामुमो
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा देश में परिसीमन लागू करना चाहती है. भाजपा वैसे राज्यों में सीटों को बढ़ाना चाहती है और दूसरी ओर जहां-जहां विपक्षी दलों का वर्चस्व है वहां-वहां सीट घटाने का षड्यंत्र रच रही है.
वैसे राज्यों में लोक प्रतिनिधित्व को कमजोर करना चाहती है, जहां उनका वर्चस्व नहीं है. उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है जिसे भाजपा संवैधानिक ढांचा पहनना चाहती है.सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट मानना है सबसे पहले जातीय जनगणना के साथ पूरी जनगणना हो और उसके बाद फिर परिसीमन हो. झामुमो नेता ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर झामुमो इसका विरोध करेगा.
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