दिल्ली विधानसभा: सदन नहीं चलने पर फूटा लोगों का गुस्सा! बोले- हमारे मुद्दे कब सुने जाएंगे?

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का शीतरकालीन सत्र जो 5 जनवरी से शुरू हुआ है लेकिन लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है. लोगों को उम्मीद थी कि इस सदन की कार्यवाही के दौरान आम लोगों के जनहित के कई मुद्दे उठाए जाएंगे. जिससे लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं पा रहा और रोजाना सदन में केवल हंगामा हो रहा है. जिसकी वजह से सदन स्थगित कर दिया जा रहा है.

आतिशी सिंह के बयान को लेकर हंगामा जारी : आम आदमी पार्टी से दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के द्वारा दिया बयान पर काफी हंगामा मचा हुआ है. जिससे सिख समुदाय के लोग काफी नाराज होकर पूरे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा की सदस्यता से आतिशी सिंह कि मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे है. वही इस मामले को लेकर सदन में भारी हंगामा हो रहा है और आम लोगों के कोई भी मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं.

आम लोगों के मुद्दों पर सदन में नहीं हो रही चर्चा-कालकाजी निवासी (ETV Bharat)

अतिशी सिंह की विधानसभा क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया: सदन में इस हंगामे को देखते हुए कालकाजी विधानसभा जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी सिंह की विधानसभा क्षेत्र है. जहां सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते है. वहां ईटीवी भारत के संवाददाता ने जब सिखों से बात कि तो उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा सदन में हो रहे हंगामा और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के द्वारा दिए गए विवादित बयान कि सबसे पहले उसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए . उसका ओरिजिनल वीडियो आना चाहिए क्योंकि आतिशी सिंह पढ़ी-लिखी नेता है. ऐसे में उनके द्वारा इस तरह का बयान देना विश्वास नहीं हो रहा है. लोगों का कहना है कि इसका ओरिजिनल वीडियो भी सामने आना चाहिए. ताकि सच सामने आ सके.