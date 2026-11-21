मंत्री इरफान अंसारी का फरमान! भाजपा के सभी विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में उपस्थित रहें, सीपी सिंह ने दिया ये जवाब
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीति बनाई है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा
Published : November 21, 2026 at 7:12 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र कई मायनों में अहम होगा. दो दिवसीय इस विशेष सत्र में MMDR और SIR के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस होने की संभावना है. 25-26 नवंबर को आहूत इस विशेष सत्र को लेकर दोनों ओर से तैयारी की जा रही है.
विशेष सत्र में भाजपा को आईना दिखाएंगेः इरफान अंसारी
इस संबंध में कांग्रेस विधायक और सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी कहते हैं कि MMDR और SIR के मुद्दे पर विशेष सत्र के दौरान भाजपा को आईना दिखाने का काम होगा कि किस तरह से झारखंड के साथ अन्याय हुआ है. इस दौरान विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों और नेता सदन में जरूर उपस्थित रहें. यदि वह इस विशेष सत्र में भाग नहीं लेंगे, तो उन पर कार्रवाई होगी.
MMDR और SIR के मुद्दे पर साधा भाजपा पर निशाना
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा पैसा छीनने का अधिकार नहीं है. अब हम लोग उनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में चूंकि भाजपा की सरकार नहीं है तो हमारा हक छीनने का काम किया जा रहा है. इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने एमएमडीआर कानून के औचित्य पर सवाल उठाए. इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर के जरिए राज्य के गरीब, अल्पसंख्यक और आदिवासी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा. इसके लिए हमारा विरोध जारी रहेगा.
भाजपा विधायक सीपी सिंह ने किया पलटवार
इधर, भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इरफान अंसारी सुर्खियों में बने रहने के लिए हमेशा इस तरह के बयान देते हैं. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर वह कौन होते हैं कि हम भाजपा विधायकों को विधानसभा सत्र में भाग लेने का निर्देश दें. यह निर्देश देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ना कि इरफान अंसारी. ऐसे में जो विधानसभा सत्र आहूत की गई है उसको लेकर 23 तारीख को विधायक दल की होने वाली बैठक में रणनीति तय की जाएगी.
23 नवंबर को सत्तापक्ष-विपक्ष बनाएगा रणनीति
विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के द्वारा तैयारी पूरी की जा रही है. 23 नवंबर को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की अलग-अलग बैठक होगी. जिसमें विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन माध्यम से सत्ताधारी दलों के विधायकों के साथ बैठक करेंगे. वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में दिन के 11:00 बजे से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है.
इधर, कांग्रेस ने विशेष सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक 24 नवंबर को दिन के 1 बजे से बुलाई है. MMDR और SIR के मुद्दे पर होनेवाली विशेष चर्चा में सदन के अंदर विपक्षी दल भाजपा जहां हेमंत सरकार के द्वारा लगाए जा रहे आरोप का सीधा जवाब देने की तैयारी में जुटी है. वहीं सत्तापक्ष सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने और चर्चा में भाग लेने की तैयारी करने का निर्देश दिया है, ताकि विपक्ष को करारा जवाब दिया जा सके. दो दिवसीय इस विशेष सत्र के अंत में सदन से MMDR और SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे जाने की संभावना है.
कब-कब बुलाया गया है विशेष सत्र
आपको बता दें कि इससे पहले 9–12 दिसंबर 2024 को विशेष सत्र आहूत की गई थी. जिसमें छठी झारखंड विधानसभा के गठन के बाद नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण, अध्यक्ष के चुनाव, विश्वास मत और राज्यपाल के अभिभाषण के लिए चार दिवसीय विशेष सत्र आयोजित की गई थी. इसके पूर्व 11 नवंबर 2022 को स्थानीय नीति और आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित करने के उद्देश्य से एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था. उसी वर्ष सरकार ने 5 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था.
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