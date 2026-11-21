ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी का फरमान! भाजपा के सभी विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में उपस्थित रहें, सीपी सिंह ने दिया ये जवाब

मंत्री इरफान अंसारी और भाजपा विधायक सीपी सिंह. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र कई मायनों में अहम होगा. दो दिवसीय इस विशेष सत्र में MMDR और SIR के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस होने की संभावना है. 25-26 नवंबर को आहूत इस विशेष सत्र को लेकर दोनों ओर से तैयारी की जा रही है.

विशेष सत्र में भाजपा को आईना दिखाएंगेः इरफान अंसारी