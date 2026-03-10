भराड़ीसैंण में विधायकों ने याद किया चुनावी नतीजों का दिन, आज ही के दिन 4 साल पहले सजा था जीत का सेहरा
बजट सत्र के बीच सत्ता और विपक्ष के विधायक चार साल पहले आए चुनावी नतीजों, उसके बाद के राजनीतिक सफर को याद करते आए नजर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 10, 2026 at 8:04 PM IST
धीरज सजवाण
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम 10 मार्च को आए थे. आज उस दिन को चार साल पूरे हो गए हैं. संयोग से इस वक्त भराड़ीसैंण में बजट सत्र चल रहा है और सत्ता-विपक्ष के कई विधायक विधानसभा परिसर में मौजूद हैं, जिन्होंने उस ऐतिहासिक दिन को याद किया और बीते चार सालों के कामकाज पर अपनी राय रखी.
बता दें कि 10 मार्च 2022 को आए विधानसभा चुनाव परिणामों के साथ ही उत्तराखंड में नई विधानसभा का गठन हुआ था. आज उसी दिन को चार साल पूरे होने के मौके पर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में एक अलग ही माहौल देखने को मिला. बजट सत्र के बीच सत्ता और विपक्ष के विधायक चार साल पहले आए चुनावी नतीजों और उसके बाद के राजनीतिक सफर को याद करते नजर आए.
इस मौके पर कई विधायकों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए अपने चार साल के कार्यकाल और आने वाले एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति और विचार साझा किए. बीजेपी के विधायकों ने सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले चार सालों में राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है.
"सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है. सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचा है और आने वाले समय में भी विकास कार्य जारी रहेंगे."- खजान दास, बीजेपी विधायक, राजपुर रोड़
"चार साल का समय काफी महत्वपूर्ण रहा है. राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ कई योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है. सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में भी विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा."-प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी विधायक, ऋषिकेश
वहीं, बीजेपी विधायक दिलीप रावत, प्रीतम पंवार, राम सिंह कैड़ा, सहदेव पुंडीर, फकीर राम टम्टा, प्रदीप बत्रा और अनिल नौटियाल ने भी सरकार के कामकाज को सकारात्मक बताते हुए कहा कि राज्य में विकास की दिशा में लगातार काम हुआ है. उनका कहना है कि बीजेपी सरकार की नीतियों का फायदा जनता को मिला है. यही काम आने वाले चुनाव में भी पार्टी की ताकत बनेगा.
कांग्रेस ने सरकार के दावों पर उठाए सवाल: दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए. कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी और विधायक मदन बिष्ट ने सरकार को घेरा. उनका कहना है कि बीजेपी सरकार को तमाम मुद्दों पर जवाबदेह होना होगा.
"सरकार ने कई बड़े वादे किए थे, लेकिन चार साल बाद भी कई मुद्दों पर अपेक्षित काम नहीं हुआ है. बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए."- विक्रम नेगी, कांग्रेस विधायक, प्रतापनगर
वहीं, द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि,
"उत्तराखंड में कई बुनियादी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं. विपक्ष लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को सदन और सड़क दोनों जगह उठा रहा है और आने वाले चुनाव में जनता सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेगी."- मदन बिष्ट, कांग्रेस विधायक, द्वाराहाट
भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र के बीच चार साल पूरे होने का यह मौका राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना रहा. सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियों को सामने रख रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में विधानसभा चुनावों में अब करीब एक साल का समय बचा है और प्रदेश की राजनीति में आने वाले महीनों में यह बहस और तेज होने की संभावना है.
