पटाखा बाजार में नियमों की अनदेखी, सड़क पर लगी दुकानें, व्यापारी और प्रशासन आमने-सामने

कोंडागांव में पटाखा बाजार की दुकानों में नियमों की अनदेखी करके बिक्री हो रही है. वहीं जिम्मेदार बहाना बनाने में व्यस्त हैं.

RULES IGNORED IN FIRECRACKER MARKET
पटाखा बाजार में नियमों की अनदेखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 20, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
कोंडागांव : दीपावली के मौके पर नगरपालिका प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं. जिसमें शहर में लगने वाले पटाखा बाजार में नियमों को ताक पर रखकर दुकान लगाने की परमिशन दुकानदारों को दी गई है. जिसमें सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है. पटाखा दुकान गाइडलाइन का पालन नहीं रहे हैं.जिसे सीएमओ ने स्वीकार किया है.

सीएमओ स्वीकार किया हो रही नियमों की अनदेखी : इस बारे में सीएमओ दिनेश डे ने स्वीकार किया है कि सभी दुकानदारों के पास 5 किलो से अधिक बारूद रखा है. किसी के पास गोदाम नहीं है.जांच के बाद सारी दुकानें बंद की जाएंगी. लेकिन नगर पालिका के इस रवैये ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं.वहीं दुकानदारों का आरोप है कि नियमों का उल्लंघन करके सामान बेचा जा रहा था,जिसकी जानकारी देने के लिए सीएमओ को फोन किया गया था.लेकिन उन्होंने नहीं उठाया.

Rules ignored in firecracker market
मौके पर पहुंचा निगम अमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Rules ignored in firecracker market
पटाखा व्यापारियों से हुई नोंक झोंक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन ने दुकानें पटाखा बेचने के लिए आबंटित की है.लेकिन बाहर टेबल लगाकर पटाखा बेचा जा रहा था. उनको इसकी शिकायत करने के लिए फोन भी किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. इसके बाद मैंने आक्रोश में आकर बाहर रोड पर अपनी दुकान लगा दी.जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और फिर निगम का अमला मौके पर आया -सन्नी चोपड़ा, पटाखा व्यापारी

पटाखा बाजार में नियमों की अनदेखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पटाखा व्यापारियों का अपना तर्क : पटाखा व्यापारी पहले सीएमओ से अपनी समस्याएं बताने के लिए फोन किया.लेकिन जब सीएमओ ने फोन नहीं उठाया तो पटाखा व्यापारियों ने सड़क पर ही दुकानें सजा दी. सीएमओ ने खुद कबूल किया कि दुकाने अवैध रूप से लगी हैं,लेकिन जांच से साफ बचते दिखे. जब मीडिया ने सवाल किया कि आपने खुद माना है कि दुकानों में 5 किलो से अधिक बारूद है तो कार्रवाई क्यों नहीं, तो उन्होंने बात को टाल दिया.

Rules ignored in firecracker market
सड़क पर दुकान लगाने पर हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो लोग पांच किलो से ज्यादा बारुद रखे हैं उनके खिलाफ जांच होगी.अभी टीम आएगी और जांच करेगी.अभी स्टाफ की कमी है- दिनेश डे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी

कोंडागांव में नियमों को ताक पर रखकर जब पटाखों की बिक्री की जा रही थी तो दूसरे दुकानदारों ने इसका विरोध किया.लेकिन जिन्हें कार्रवाई करनी थी वही एक्शन लेने के बजाय सिर्फ खानापूर्ति करके चले गए.अब जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तो अफसर जांच करने की बात कह रहे हैं.

जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त और गणपति को प्रसन्न करने की विधि

छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है दीपोत्सव, सीएम साय समेत राजनेताओं ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं


दीपावली पर जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों से मां दंतेश्वरी का स्नान, सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम

TAGGED:

TRADERS AND ADMINISTRATION
ENCOUNTER IN KONDAGAON
पटाखा बाजार
RULES IGNORED IN FIRECRACKER MARKET

