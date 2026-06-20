अब खाली नहीं दिखेगा गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी, कमिश्नर से लेकर बाकी अफसरों के लिए तय हुए नियम
अक्सर खाली रहने वाली गढ़वाल कमिश्नर मुख्यालय पौड़ी में अब अधिकारियों और कर्मचारियों की चहल-पहल रहेगी, जिसका फायदा आम जनता को मिलेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 20, 2026 at 7:09 PM IST
देहरादून: गढ़वाल में मंडल मुख्यालय के कार्यालय अब सुनसान नहीं दिखाई देंगे. यहां गढ़वाल कमिश्नर से लेकर बाकी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों को भी बैठना होगा. खुद गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने अपने साथ ही बाकियों के लिए भी इसे सुनिश्चित करने की बात कही है. शायद ये पहली बार होगा, जब मंडल मुख्यालय के दफ्तरों में अफसरो की मौजूदगी को लेकर इतनी गंभीरता के साथ निर्देश जारी हुए हैं.
उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी को लेकर लंबे समय से उठते रहे सवालों के बीच अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सालों से यह शिकायत होती रही है कि मंडल मुख्यालय में स्थापित कई महत्वपूर्ण कार्यालय होने के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी वहां नियमित रूप से नहीं बैठते हैं. नतीजा यह रहा कि आम लोगों को अपने काम के लिए या तो अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता था या फिर उन्हें देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं.
अधिकारी राजधानी में बैठकर काम करना ज्यादा सुविधाजनक समझते रहे: गढ़वाल मंडल मुख्यालय के रूप में पौड़ी को स्थापित किए जाने के बावजूद वास्तविक स्थिति यह रही कि अधिकतर प्रशासनिक गतिविधियां देहरादून से संचालित होती रही हैं. कई विभागों के मुख्य कार्यालय पौड़ी में होने के बावजूद अधिकारी राजधानी में बैठकर काम करना ज्यादा सुविधाजनक समझते रहे. इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता था, जिन्हें अपने कामों के लिए मंडल मुख्यालय पहुंचने के बाद भी संबंधित अधिकारी नहीं मिल पाते थे.
दरअसल, इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद मंडलायुक्त का पौड़ी में नियमित रूप से नहीं बैठना भी रहा है. अब तक जिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को गढ़वाल कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई, उनमें से अधिकांश को सरकार ने दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंप रखी थीं. इन अतिरिक्त दायित्वों के कारण उनका अधिकांश समय देहरादून में ही बीतता था. जब खुद कमिश्नर ही मंडल मुख्यालय में नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते थे तो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों से वहां बैठने की अपेक्षा भी कमजोर पड़ जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है.
गढ़वाल मंडल को पूर्णकालिक कमिश्नर मिला: कई सालों बाद गढ़वाल मंडल को पूर्णकालिक कमिश्नर मिला है. गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने पदभार संभालने के बाद साफ कर दिया है कि मंडल मुख्यालय की व्यवस्था को केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा. उन्होंने खुद पौड़ी स्थित मंडल मुख्यालय में नियमित रूप से बैठने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत अपने स्तर से की है.
अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पौड़ी में नियमित रूप से बैठने के निर्देश: कमिश्नर आनंद स्वरूप का कहना है कि यदि मंडल मुख्यालय को प्रभावी बनाना है तो सबसे पहले अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी. इसी सोच के तहत उन्होंने मंडल स्तर के विभिन्न कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पौड़ी स्थित कार्यालयों में नियमित रूप से बैठने के निर्देश जारी किए हैं. उनका मानना है कि जब अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहेंगे तभी जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी.
मुख्यालय छोड़ने से पहले देनी होगी जानकारी: नई व्यवस्था के तहत अब मंडल स्तर के अधिकारियों के लिए मुख्यालय से बाहर जाने के नियम भी तय किए गए हैं. यदि किसी अधिकारी को अपने कार्यालय या मुख्यालय से बाहर जाना है तो उसे पहले इसकी जानकारी देनी होगी और आवश्यक होने पर अनुमति भी लेनी होगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित न रहें और जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े.
अधिकारी मंडल मुख्यालय में कम समय बिताते थे: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन अधिकारियों को भी इस व्यवस्था के दायरे में लाया गया है, जिनके पास एक से अधिक जिम्मेदारियां हैं. अक्सर देखा गया है कि अतिरिक्त दायित्वों का हवाला देकर अधिकारी मंडल मुख्यालय में कम समय बिताते थे, लेकिन अब ऐसे अधिकारियों को भी यह तय करना होगा कि वे सप्ताह या महीने के किन दिनों में पौड़ी स्थित कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे. इतना ही नहीं, इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि आम जनता को पहले से पता रहे कि संबंधित अधिकारी किस दिन कार्यालय में मिलेंगे.
जनता की नाराजगी अक्सर देखने को मिली: गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की अपेक्षा का आरोप अक्सर अधिकारियों पर लगता रहा है. अतीत में कई बार स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए हैं. लोगों का आरोप रहा है कि मंडल मुख्यालय होने के बावजूद पौड़ी को उसका वास्तविक महत्व नहीं मिल पा रहा है. राजनीतिक दलों ने भी समय-समय पर इस विषय को उठाया और मंडल मुख्यालय में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए. कई मौकों पर इसे पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा से जोड़कर भी देखा गया. यही वजह है कि अब कमिश्नर आनंद स्वरूप की पहल को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है.
उनके नियमित रूप से पौड़ी में बैठने और अन्य अधिकारियों को भी मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश देने से यह संदेश गया है कि सरकार और प्रशासन मंडल मुख्यालय की उपयोगिता को लेकर गंभीर हैं. यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इससे न केवल पौड़ी की प्रशासनिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी बल्कि आम जनता को भी अपने कामों के लिए राहत मिल सकेगी. फिलहाल गढ़वाल कमिश्नर कार्यालय की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि जारी निर्देशों को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि इनके अनुपालन पर भी नजर रखी जाएगी.
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