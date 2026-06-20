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अब खाली नहीं दिखेगा गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी, कमिश्नर से लेकर बाकी अफसरों के लिए तय हुए नियम

देहरादून: गढ़वाल में मंडल मुख्यालय के कार्यालय अब सुनसान नहीं दिखाई देंगे. यहां गढ़वाल कमिश्नर से लेकर बाकी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों को भी बैठना होगा. खुद गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने अपने साथ ही बाकियों के लिए भी इसे सुनिश्चित करने की बात कही है. शायद ये पहली बार होगा, जब मंडल मुख्यालय के दफ्तरों में अफसरो की मौजूदगी को लेकर इतनी गंभीरता के साथ निर्देश जारी हुए हैं.

उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी को लेकर लंबे समय से उठते रहे सवालों के बीच अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सालों से यह शिकायत होती रही है कि मंडल मुख्यालय में स्थापित कई महत्वपूर्ण कार्यालय होने के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी वहां नियमित रूप से नहीं बैठते हैं. नतीजा यह रहा कि आम लोगों को अपने काम के लिए या तो अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता था या फिर उन्हें देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं.

अधिकारी राजधानी में बैठकर काम करना ज्यादा सुविधाजनक समझते रहे: गढ़वाल मंडल मुख्यालय के रूप में पौड़ी को स्थापित किए जाने के बावजूद वास्तविक स्थिति यह रही कि अधिकतर प्रशासनिक गतिविधियां देहरादून से संचालित होती रही हैं. कई विभागों के मुख्य कार्यालय पौड़ी में होने के बावजूद अधिकारी राजधानी में बैठकर काम करना ज्यादा सुविधाजनक समझते रहे. इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता था, जिन्हें अपने कामों के लिए मंडल मुख्यालय पहुंचने के बाद भी संबंधित अधिकारी नहीं मिल पाते थे.

दरअसल, इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद मंडलायुक्त का पौड़ी में नियमित रूप से नहीं बैठना भी रहा है. अब तक जिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को गढ़वाल कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई, उनमें से अधिकांश को सरकार ने दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंप रखी थीं. इन अतिरिक्त दायित्वों के कारण उनका अधिकांश समय देहरादून में ही बीतता था. जब खुद कमिश्नर ही मंडल मुख्यालय में नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते थे तो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों से वहां बैठने की अपेक्षा भी कमजोर पड़ जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है.

गढ़वाल मंडल को पूर्णकालिक कमिश्नर मिला: कई सालों बाद गढ़वाल मंडल को पूर्णकालिक कमिश्नर मिला है. गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने पदभार संभालने के बाद साफ कर दिया है कि मंडल मुख्यालय की व्यवस्था को केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा. उन्होंने खुद पौड़ी स्थित मंडल मुख्यालय में नियमित रूप से बैठने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत अपने स्तर से की है.

अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पौड़ी में नियमित रूप से बैठने के निर्देश: कमिश्नर आनंद स्वरूप का कहना है कि यदि मंडल मुख्यालय को प्रभावी बनाना है तो सबसे पहले अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी. इसी सोच के तहत उन्होंने मंडल स्तर के विभिन्न कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पौड़ी स्थित कार्यालयों में नियमित रूप से बैठने के निर्देश जारी किए हैं. उनका मानना है कि जब अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहेंगे तभी जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी.