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अब बिना इस एक काम के नहीं बिकेगा MSP पर सेब! हिमाचल के बागवानों के लिए बदले नियम

शिमला: हिमाचल के हजारों सेब उत्पादकों के लिए इस बार खरीद सीजन पहले से काफी अलग और तकनीक आधारित होने जा रहा है. अगर आप भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपना सी-ग्रेड सेब बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि इस बार बिना डिजिटल पंजीकरण के एचपीएमसी सेब की खरीद नहीं करेगा.

सरकार ने खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. अब बागवान घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए अपना पंजीकरण करने के साथ ही अपनी उपलब्ध फसल की अग्रिम जानकारी देने के साथ अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी एप्पल कलेक्शन सेंटर का चयन भी कर पाएंगे. ऐसे में समय रहते पंजीकरण नहीं कराने वाले किसान एमएसपी योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने वर्ष 2026-27 के खरीद सीजन के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत सेब खरीद की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है. पहले चरण में शिमला के रोहड़ू, गुम्मा और गुम्मानी, मंडी के चिउनी और चच्योट, कुल्लू और चंबा के चिन्हित क्षेत्रों में एप्पल कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे. आवश्यकता के अनुसार आगामी चरणों में रामपुर, आनी, जुब्बल, टुटूघाटी, जारोल टिक्कर सहित अन्य सेब उत्पादक क्षेत्रों को भी योजना से जोड़ा जाएगा.