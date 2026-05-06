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परिवार में अवैध कब्जा तो बहु भी नहीं लड़ पाएगी चुनाव, हिमाचल में बदला नियम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों से ठीक पहले एक ऐसा कानूनी कदम उठाया गया है, जिसने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि गांव-गांव में इसकी चर्चा तेज कर दी है. अब तक अवैध कब्जों को व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाता था, लेकिन बदलते नियमों ने इसे पूरे परिवार की कानूनी छवि का मामला बना दिया है.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 पहले से ही उम्मीदवारों की योग्यता तय करने में अहम भूमिका निभाती रही है. इस प्रावधान के तहत यदि किसी उम्मीदवार या उसके परिवार जैसे माता-पिता, दादा-दादी व पुत्र नाम पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण दर्ज होता है, तो उसका सीधा असर उम्मीदवार की पात्रता पर पड़ता है. यानी एक सदस्य की गलती पूरे परिवार के राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ सकती है.

बहु के चुनाव लड़ने को लेकर हिमाचल में बदला नियम (Notification)

इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2026 के जरिए नियमों को और सख्त कर दिया गया है. पहले जहां यह दायरा पुत्र तक सीमित था, वहीं अब इसमें “पुत्रवधू” को भी शामिल कर लिया गया है. यानी परिवार में इन सदस्यों के नाम पर अवैध कब्जा होने पर अब बहू भी चुनाव नहीं लड़ पाएगी.

वहीं, इस बदलाव का समय भी काफी अहम माना जा रहा है. पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होने जा रही है और उससे ठीक एक दिन पहले इस संशोधन को लागू कर दिया गया. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि सरकार चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कानूनी ढिलाई नहीं चाहती.