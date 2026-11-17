भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नही कर सकते नियमों में बदलाव, डबल बेंच ने खारिज की अपील
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने पाया कि भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान नहीं था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:35 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले मल्टी पर्पज वर्कर के पद पर काम कर चुके कर्मचारियों को संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की भर्ती में 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के नियमों और अंकों के निर्धारण में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को विज्ञापन के समय नहीं दी गई हो. युगलपीठ ने इस आदेश के साथ दायर अपीलों को खारिज कर दिया.
एनएचएम के तहत मल्टी पर्पज वर्कर के रूप में कई कर्मचारियों ने दस साल से अधिक समय तक दी थीं सेवाएं
याचिकाकर्ता जयपाल सिंह ठाकुर व अन्य की तरफ से दायर की गई अपीलों में कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मल्टी पर्पज वर्कर के रूप में कई कर्मचारियों ने दस साल से अधिक समय तक सेवाएं दी थीं. योजना के तहत वित्तीय सहायता समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने 31 मई 2017 को उनकी संविदा सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया था. साल 2019-20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 187 संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किये गए थे. जिसके लिए पूर्व एनएचएम कर्मचारियों द्वारा भी आवेदन किया गया था.
एकलपीठ ने पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंक देने के प्रावधान निरस्त कर दिया था
भर्ती प्रक्रिया के दौरान 26 सितंबर 2019 को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंक दिये जाने का निर्णय लिया गया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. एकलपीठ ने 15 दिसंबर 2021 को पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंक देने के प्रावधान निरस्त कर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे. जिसके खिलाफ अपील दायर की गई.
युगलपीठ ने दायर अपील की सुनवाई करते हुए पाया कि भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान नहीं था. भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद ये निर्णय लिया गया. युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दायर अपीलों को खारिज कर दिया.
रिश्वत मांगने या स्वीकार करने का आरोप सिद्ध करना आवश्यक
रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर ने अपील को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में रिश्वत की मांग और स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास साबित करना आवश्यक है. केवल शिकायत या अपुष्ट रिकॉर्डिंग के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता.
लोकायुक्त भोपाल के द्वारा अपील में कहा गया था कि सीहोर में पदस्थ हल्का पटवारी संतोष राठौर ने पारिवारिक जमीन के बंटवारे के लिए अजय पाटीदार 6 हजार रुपये और मनोज पाटीदार 35 हजार रुपये रिश्वत में मांगे थे. जिसकी शिकायत लोकायुक्त भोपाल कार्यालय में की गयी थी. लोकायुक्त पुलिस ने बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर दिया था. इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई. पटवारी ने सीधे रिश्वत की रकम लेने से इनकार कर दिया और पैसे को कोटवार के माध्यम से देने की बात कही. विशेष न्यायालय, सीहोर ने 28 दिसंबर 2024 को संतोष राठौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के आरोप से बरी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने हाईकोर्ट में अपील की अनुमति मांगी थी.