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भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नही कर सकते नियमों में बदलाव, डबल बेंच ने खारिज की अपील

पूर्व एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई अपील ( सांकेतिक तस्वीर )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले मल्टी पर्पज वर्कर के पद पर काम कर चुके कर्मचारियों को संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की भर्ती में 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के नियमों और अंकों के निर्धारण में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को विज्ञापन के समय नहीं दी गई हो. युगलपीठ ने इस आदेश के साथ दायर अपीलों को खारिज कर दिया.

एनएचएम के तहत मल्टी पर्पज वर्कर के रूप में कई कर्मचारियों ने दस साल से अधिक समय तक दी थीं सेवाएं

याचिकाकर्ता जयपाल सिंह ठाकुर व अन्य की तरफ से दायर की गई अपीलों में कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मल्टी पर्पज वर्कर के रूप में कई कर्मचारियों ने दस साल से अधिक समय तक सेवाएं दी थीं. योजना के तहत वित्तीय सहायता समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने 31 मई 2017 को उनकी संविदा सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया था. साल 2019-20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 187 संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किये गए थे. जिसके लिए पूर्व एनएचएम कर्मचारियों द्वारा भी आवेदन किया गया था. एकलपीठ ने पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंक देने के प्रावधान निरस्त कर दिया था भर्ती प्रक्रिया के दौरान 26 सितंबर 2019 को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंक दिये जाने का निर्णय लिया गया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. एकलपीठ ने 15 दिसंबर 2021 को पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंक देने के प्रावधान निरस्त कर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे. जिसके खिलाफ अपील दायर की गई.