जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र : नगर निगम का बड़ा बदलाव, अब नहीं लगाने पड़ेंगे मुख्यालय के चक्कर

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र : नगर निगम का बड़ा बदलाव, अब नहीं लगाने पड़ेंगे मुख्यालय के चक्कर
राजकीय अस्पतालों में जन्मे बच्चों और दर्ज हुई मौतों के प्रमाण पत्र संबंधित जोन कार्यालय से जारी हो जाएंगे.
Published : December 12, 2025 at 6:48 PM IST
जयपुर: नगर निगम जयपुर ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे हजारों परिवारों के समय की बचत होगी. आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर सोमवार से नगर निगम के सभी 13 जोन कार्यालय में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था हो जाएगी. पहले सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जोन स्तर पर बनते थे और ये व्यवस्था भी सभी जोन कार्यालयों पर नहीं थी.
वहीं, अब सभी सरकारी अस्पतालों को भी इस दायरे में लाया गया है. इससे मुख्यालय आने वाले हजारों आवेदकों को लंबी दूरी, भीड़भाड़ और समय की बर्बादी से राहत मिलेगी. इस संबंध में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि ये कदम जनसुविधा को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है. सभी जोन कार्यालयों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आवेदन निपटाने के निर्देश दिए गए हैं.
शुक्रवार तक किए आवेदनों के प्रमाण पत्र मुख्यालय से ही मिलेंगे : वहीं, निगम रजिस्ट्रार विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने शुक्रवार तक मुख्यालय पर आवेदन कर दिया है, वे प्रमाण पत्र मुख्यालय से ही प्राप्त करेंगे. नए आवेदन खुद-ब-खुद ज़ोन कार्यालयों को भेजे जाने लगेंगे. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी 13 जोन कार्यालय पर एक उप रजिस्ट्रार मौजूद रहेगा, जो निर्धारित समय सीमा में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा.
जोनवार ये रहेगी व्यवस्था :
हवामहल-आमेर जोन-
- सीएचसी आमेर
- पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गणगौरी बाजार
- राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, आमेर
मालवीय नगर जोन :
- महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट
- रुक्मणि देवी जयपुरिया चिकित्सालय
- संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल
सिविल लाइंस जोन :
- जनाना अस्पताल, चांदपोल
- सैटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क
- श्री हरबख्श कांवटिया चिकित्सालय
- केंद्रीय चिकित्सालय, उत्तर पश्चिम रेलवे
सांगानेर जोन :
सीएचसी सांगानेर
विद्याधर नगर जोन :
सैनिक अस्पताल
आदर्शनगर जोन :
सीएचसी जामडोली
झोटवाड़ा जोन :
सीएचसी सिरसी
जगतपुरा जोन :
सीएचसी गोनेर
ये अस्पताल रहेंगे मुख्यालय के अधीन :
- एसएमएस अस्पताल
- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
- स्टेट कैंसर हॉस्पिटल
- जेके लोन अस्पताल
- RUHS अस्पताल
- मनोचिकित्सालय
बहरहाल, नगर निगम का ये कदम शहर में डिसेंट्रलाइज्ड सेवाओं को बढ़ावा देगा और जनसुविधा की दिशा में एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. अब नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ये काम स्थानीय जॉन कार्यालय पर ही हो जाएंगे.