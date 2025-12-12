ETV Bharat / state

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र : नगर निगम का बड़ा बदलाव, अब नहीं लगाने पड़ेंगे मुख्यालय के चक्कर

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बड़ा बदलाव ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नगर निगम जयपुर ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे हजारों परिवारों के समय की बचत होगी. आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर सोमवार से नगर निगम के सभी 13 जोन कार्यालय में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था हो जाएगी. पहले सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जोन स्तर पर बनते थे और ये व्यवस्था भी सभी जोन कार्यालयों पर नहीं थी.

वहीं, अब सभी सरकारी अस्पतालों को भी इस दायरे में लाया गया है. इससे मुख्यालय आने वाले हजारों आवेदकों को लंबी दूरी, भीड़भाड़ और समय की बर्बादी से राहत मिलेगी. इस संबंध में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि ये कदम जनसुविधा को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है. सभी जोन कार्यालयों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आवेदन निपटाने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें : जयपुर नगर निगम का नया ढांचा, अब 13 जोन में बंटा पूरा शहर

शुक्रवार तक किए आवेदनों के प्रमाण पत्र मुख्यालय से ही मिलेंगे : वहीं, निगम रजिस्ट्रार विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने शुक्रवार तक मुख्यालय पर आवेदन कर दिया है, वे प्रमाण पत्र मुख्यालय से ही प्राप्त करेंगे. नए आवेदन खुद-ब-खुद ज़ोन कार्यालयों को भेजे जाने लगेंगे. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी 13 जोन कार्यालय पर एक उप रजिस्ट्रार मौजूद रहेगा, जो निर्धारित समय सीमा में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा.

जोनवार ये रहेगी व्यवस्था :

हवामहल-आमेर जोन-

सीएचसी आमेर

पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गणगौरी बाजार

राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, आमेर

मालवीय नगर जोन :

महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट

रुक्मणि देवी जयपुरिया चिकित्सालय

संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल

सिविल लाइंस जोन :