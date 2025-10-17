ETV Bharat / state

रूलानिया हत्याकांड: पश्चिम बंगाल से तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रूलानिया हत्याकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्त में.

रूलानिया हत्याकांड
रूलानिया हत्याकांड (फोटो सीसीटीवी)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 9:37 AM IST

कुचामनसिटी : सात अक्टूबर को हुए चर्चित रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. मामले में फरार चल रहे मुख्य शूटर गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर को राजस्थान पुलिस ने गुरुवार देर रात पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया. इन तीनों आरोपियों पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने हाल ही में एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. इस गिरफ्तारी से पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की लगभग 20 टीम में राजस्थान सहित कई राज्यों में छापामारी कर रही थी, जिन्हें गुरुवार देर रात को सफलता हासिल हुई. अन्य आरोपी जुबेर की तलाश जारी है. चारों मुख्य आरोपियों पर पहले पच्चीस-पच्चीस हजार का इनाम रखा गया था. इस दौरान सात आरोपी पकड़े गए, जिन्होंने मुख्य आरोपियों की मदद की थी. उसके बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने इस केस को लीड किया और मुख्य आरोपियों का इनाम एक लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था.

इसे भी पढ़ें: रमेश रूलानिया हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पुलिस की दबिश, 4 लोग डिटेन

क्या है पूरा मामला? : 7 अक्टूबर को सुबह के समय कुचामन शहर में स्थित एक जिम में घुसकर बाइक शोरूम संचालक रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी. उसने रमेश से एक्सटॉर्शन मनी की मांग की थी, जिसे रमेश ने ठुकरा दिया था. इसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. रमेश रोजाना सुबह जिम जाया करते थे. उसी दिन शूटर जिम में दाखिल हुए और उन्हें गोली मार दी.

इसे भी पढ़ें: रमेश रूलानिया हत्याकांड: चार फरार आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम

अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने इस केस में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहले चरण में 7 आरोपियों को पकड़ा गया था, जो मुख्य आरोपियों की मदद कर रहे थे. अब मुख्य शूटर भी पकड़े जा चुके हैं. मुख्य आरोपी जुबेर अब भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है. रमेश रूलानिया की हत्या के बाद कुचामन शहर दो दिन तक बंद रहा था. मृतक के परिजनों और व्यापारियों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया था. परिजनों ने कई मांगें रखीं, जिनमें से कुछ पर प्रशासन ने सहमति दी थी, इसके बाद धरना समाप्त किया गया था. इस हत्याकांड के बाद पूरे जिले में व्यापारियों और आम नागरिकों में भय का माहौल था. इसीलिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन खुद कुचामन पहुंचे थे और मामले की सीधे निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सभी आरोपियों को जल्द काबू में लाया जाएगा.

