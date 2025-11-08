ETV Bharat / state

रूलानिया हत्याकांड: रोहित गोदारा व विरेन्द्र चारण गैंग के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

डीडवाना-कुचामन जिला पुलिस ने रमेश रूलानिया हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Rulania Murder Case
गिरफ्तार आरोपी (Etv Bharat Kuchamancity)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिला पुलिस ने व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के मामले में कार्रवाई करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेन्द्र पालावत और राहुल माण्डिया कुख्यात रोहित गोदारा व विरेन्द्र चारण गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं.

डीडवाना एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर व धर्मेन्द्र गुर्जर को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई थी. साथ ही ये लोग कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की रैकी कर विरेन्द्र चारण को धमकी और वसूली के लिए जानकारी देते थे. घटना की रात राहुल माण्डिया ने व्यापारी रमेश रूलानिया को गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचकर विरेन्द्र चारण को उसकी मौत की सूचना दी थी. इसके तुरंत बाद विरेन्द्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली थी. पुलिस के अनुसार हत्या के बाद जब मुख्य आरोपी फरार हुए, तो राहुल माण्डिया ने उन्हें बैकअप देने के लिए एक अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था भी की थी.

पढ़ें: रमेश रूलानिया हत्याकांड: चारों आरोपियों का थाने से अदालत तक निकाला जुलूस

जीतू चारण पर था 25 हजार का इनाम: इसके अलावा 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चारण को भी दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है. जीतू चारण ने गैंगस्टर वीरेंद्र चारण और हत्या करने वाले शूटर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. जितेंद्र चारण ने ही शूटर्स को हत्या का आदेश दिया था और उसी ने शूटर्स को हत्या के लिए हथियार उपलब्ध करवाए थे. इसके बाद पुलिस द्वारा जीतू चारण पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. फिलहाल जीतू चारण दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और उसे कुचामन लाने की कवायद की जा रही है. इससे पहले इस हत्याकांड में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. पुलिस पूरे गैंग नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है.

