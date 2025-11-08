ETV Bharat / state

रूलानिया हत्याकांड: रोहित गोदारा व विरेन्द्र चारण गैंग के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी ( Etv Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिला पुलिस ने व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के मामले में कार्रवाई करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेन्द्र पालावत और राहुल माण्डिया कुख्यात रोहित गोदारा व विरेन्द्र चारण गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं. डीडवाना एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर व धर्मेन्द्र गुर्जर को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई थी. साथ ही ये लोग कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की रैकी कर विरेन्द्र चारण को धमकी और वसूली के लिए जानकारी देते थे. घटना की रात राहुल माण्डिया ने व्यापारी रमेश रूलानिया को गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचकर विरेन्द्र चारण को उसकी मौत की सूचना दी थी. इसके तुरंत बाद विरेन्द्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली थी. पुलिस के अनुसार हत्या के बाद जब मुख्य आरोपी फरार हुए, तो राहुल माण्डिया ने उन्हें बैकअप देने के लिए एक अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था भी की थी.