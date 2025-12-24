ETV Bharat / state

RUHS अस्पताल के 'सेंटा क्लॉज' डॉक्टर, जो बच्चों को खिलौने नहीं, देते हैं सुनने और बोलने का तोहफा

पहले यह सर्जरी सिर्फ एसएमएस अस्पताल में उपलब्ध थी. अब प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में कॉक्लियर इंप्लांट किया जा रहा है.

Dr Mohnish Grover with children
बच्चों के साथ डॉ मोहनीश ग्रोवर (Source - Dr Mohnish Grover)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) अस्पताल के एक ऐसे डॉक्टर हैं, जो बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज से कम नहीं हैं. फर्क बस इतना है कि सेंटा बच्चों को खिलौने देते हैं, जबकि ये डॉक्टर उन्हें बोलने और सुनने की नई जिंदगी देते हैं. अस्पताल के वरिष्ठ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर अब तक बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों का कॉक्लियर इंप्लांट कर चुके हैं जो बचपन से सुन नहीं सकते थे. RUHS से पहले डॉ ग्रोवर सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यरत थे और राजस्थान के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में उन्होंने बच्चों को सुनने और बोलने का तोहफा दिया है. क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर डॉक्टर ग्रोवर ऐसे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जिनकी सर्जरी उनके द्वारा की गई है.

डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर का कहना है कि जिन बच्चों को जन्म से हियरिंग लॉस है, वे बोल नहीं पाते, ऐसे में सही समय पर बच्चों की बीमारी की पहचान की जाए, तो उनका कॉक्लियर इंप्लांट किया जा सकता है. जिसके बाद बच्चा सुनने के साथ बोल भी सकता है. डॉ ग्रोवर ने हाल ही में RUHS अस्पताल में पहली कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की थी. इससे पहले उनके द्वारा SMS अस्पताल में इस तरह की सर्जरी की जा चुकी है.

Dr. Mohnish Grover with children who have received cochlear implants
कॉक्लियर इंप्लांट से लाभांवित बच्चों के साथ डॉ मोहनीश ग्रोवर (Source - Dr Mohnish Grover)

पढ़ें: नन्हे मुन्ने कैंसर पीड़ित बच्चों के बीच पहुंचे सांता क्लॉज, क्रिसमस सेलिब्रेशन में जमकर की मस्ती

2010 में हुई थी शुरूआत: डॉक्टर ग्रोवर का कहना है कि कॉक्लियर इंप्लांट की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी. हालांकि उस समय इंप्लांट के लिए पैसा देना होता था, लेकिन अब राजस्थान में यह उन बच्चों के लिए निशुल्क है, जो जन्म से सुन और बोल नहीं पाते. कई परिवार उम्मीद खो चुके होते हैं. लेकिन इन डॉक्टरों की अथक मेहनत, घंटों तक चलने वाली सर्जरी और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के जरिए इन बच्चों को सुनने और बोलने का तोहफा मिलता है.

Cochlear implants at SMS Hospital
एसएमएस अस्पताल में कॉक्लियर इंप्लांट (ETV Bharat GFX)

पढ़ें: 91 साल के अभिनेता प्रेम चोपड़ा की जान बचाई जयपुर के डॉक्टर ने, बिना सर्जरी बदला हार्ट वॉल्व

कई जगह इंप्लांट की सुविधा: डॉ ग्रोवर का कहना है कि पहले यह सर्जरी सिर्फ SMS अस्पताल में उपलब्ध थी, लेकिन धीरे-धीरे राजस्थान के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में कॉक्लियर इंप्लांट किया जा रहा है. जयपुर की बात करें तो SMS अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल के बाद अब RUHS में कॉक्लियर इंप्लांट किया जा रहा है. इसके अलावा बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में भी इसकी सुविधा शुरू हो चुकी है. जिससे मरीजों को काफी राहत मिली है.

Children's cochlear implants
बच्चों का कॉक्लियर इंप्लांट (ETV Bharat GFX)

पढ़ें: निगम की पहल पर सांता बन बच्चों ने बांटे मास्क, CORONA गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 3 प्रतिष्ठान सीज

कॉक्लियर इंप्लांट क्या है?: कॉक्लियर इंप्लांट एक आधुनिक चिकित्सा तकनीक है, जो गंभीर सुनने की समस्या से जूझ रहे बच्चों को सुनने की क्षमता देती है. यह सामान्य हियरिंग एड से अलग होता है और सर्जरी के माध्यम से लगाया जाता है. यह डिवाइस खराब हो चुके कान के हिस्से को बायपास कर सीधे सुनने वाली नस तक आवाज के सिग्नल पहुंचाता है. कॉक्लियर इंप्लांट से बच्चे आवाज पहचानना, सुनना और धीरे-धीरे बोलना सीख सकते हैं.

TAGGED:

COCHLEAR IMPLANT IN GOVT HOSPITALS
ENT SPECIALIST DR MOHNISH GROVER
COST OF COCHLEAR IMPLANT IN RUHS
WHAT IS A COCHLEAR IMPLANT
COCHLEAR IMPLANT IN RUHS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.