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RUHS अस्पताल बन रहा SMS का मजबूत विकल्प, एक साल में मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ी

अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है.

RUHS Hospital
आरयूएचएस अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 5:51 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल पर मरीजों का बढ़ता दबाव कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार आरयूएचएस अस्पताल में लगातार चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है. आरयूएचएस अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बीते एक साल में अस्पताल में मरीजों का ग्राफ बढ़ा है. जिसमें ओपीडी, आईपीडी और सर्जरी शामिल है. आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ मोहनीश ग्रोवर का कहना है कि अस्पताल में बीते एक साल में मरीजों की संख्या में 30 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

उन्होंने बताया कि अस्पताल में नेत्र विभाग, सीटीवीएस सर्जरी के अलावा पीडियाट्रिक की सुविधा मरीजों को मिल रही है. पिछले एक साल मे एमआरआई जैसी आधुनिक जांच सुविधाओं को मजबूत किया गया है. इसके साथ ही मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स विभाग की सेवाएं शुरू होने से बड़ी संख्या में मरीज अब इलाज के लिए आरयूएचएस का रुख कर रहे हैं. पहले जिन मरीजों को एसएमएस अस्पताल भेजा जाता था, उनमें से कई का इलाज अब आरयूएचएस में ही संभव हो रहा है.

आरयूएचएस में बढ़ा मरीजों का ग्राफ... (ETV Bharat Jaipur)

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Patients consulting at the OPD
ओपीडी में दिखाते मरीज (ETV Bharat Jaipur)

जल्द इन सुविधाओं का विस्तार: डॉ ग्रोवर का कहना है कि अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है. आने वाले समय में यहां अत्याधुनिक हृदय रोग उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी. अस्पताल में हार्ट बाईपास सर्जरी शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है, जिससे हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी और एसएमएस अस्पताल पर निर्भरता कम होगी. इसके अलावा जल्द ही न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी जैसी सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा. इन विभागों के शुरू होने के बाद मरीजों को एक ही परिसर में उपचार उपलब्ध हो सकेगा.

Rising number of patients at RUHS
आरयूएचएस में बढ़ रही मरीजों की संख्या (ETV Bharat Jaipur)

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  • आरयूएचएस में लगातार बढ़ाई जा रही हैं चिकित्सा सुविधाएं
  • एक साल में मरीजों की संख्या में 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
  • ओपीडी, आईपीडी और सर्जरी के आंकड़ों में लगातार इजाफा
  • अस्पताल में शुरू हुई सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधाएं
  • पीडियाट्रिक, मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स विभाग शुरू होने का मिला फायदा
  • जल्द मिलेगी अत्याधुनिक हृदय रोग उपचार की सुविधा
  • पहली बार आरयूएचएस में शुरू होगी हार्ट बाईपास सर्जरी
  • न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सेवाओं का होगा विस्तार
  • सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार से एसएमएस अस्पताल पर घटेगा मरीजों का दबाव
  • प्रदेशभर के मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की तैयारी
  • आरयूएचएस को राजधानी के प्रमुख मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल के रूप में विकसित करने पर जोर

जल्द विस्तार: आरयूएचएस के कुलगुरु प्रो डॉ प्रमोद येवले का कहना है कि अस्पताल में लगातार बढ़ रही सुविधाओं से राजधानी के साथ-साथ प्रदेशभर से आने वाले मरीजों को बेहतर, सुलभ और समय पर उपचार मिल सकेगा. आने वाले समय में आरयूएचएस अस्पताल एसएमएस अस्पताल का सबसे बड़ा सहयोगी केंद्र बनकर उभरेगा, जिससे दोनों अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुविधा में सुधार होगा.

Separate counters set up for government schemes
सरकार की योजनाओं के लिए लगे अलग काउंटर (ETV Bharat Jaipur)

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एलर्जेन की पहचान: हाल ही में अस्पताल में अत्याधुनिक और उन्नत एलर्जी क्लिनिक की शुरुआत की गई. इस क्लिनिक पर एलर्जी से पीड़ित मरीजों को एक ही स्थान पर आधुनिक जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ परामर्श तथा प्रभावी इलाज मिल रहा है. यहां तकनीकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एलर्जेन की पहचान की जाएगी, जिससे मरीजों को उनके रोग के मूल कारण तक पहुंचने में सहायता मिलेगी. यह सुविधा शुरू करने वाला आरयूएचएस अस्पताल राजस्थान का दूसरा सरकारी संस्थान बन गया है.

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