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रुद्रेश्वर कॉरिडोर परियोजना, रुद्रेश्वर धाम बनेगा आस्था-संस्कृति और आधुनिक पर्यटन का नया केंद्र

20 करोड़ से संवरेगा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर.धमतरी को नई पहचान मिलेगी.

Rudreshwar Mahadev Temple
रुद्रेश्वर महादेव मंदिर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर से लगे रुद्री गांव में प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है. यह मंदिर ब धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक पर्यटन के भव्य संगम के रूप में विकसित किया जाएगा.

करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से रुद्रेश्वर कॉरिडोर परियोजना तैयार की गई है. मंदिर परिसर को नया और आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा. यह महत्वाकांक्षी परियोजना संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के माध्यम से तीन चरणों में विकसित की जाएगी.

रुद्रेश्वर कॉरिडोर परियोजना होगी शुरू (ETV BHARAT)

परियोजना की खास बातें

⦁ पारंपरिक भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित समावेश

⦁ मंदिर के मुख्य फसाड को शिखर, त्रिशूल, ॐ प्रतीक, तोरण द्वार, नंदी प्रतिमा, दीप स्तंभ एवं पत्थर आधारित पारंपरिक डिजाइन से भव्य रूप दिया जाएगा.

⦁ वर्तमान मंदिर संरचना को कोई क्षति पहुंचाए बिना ही सभी विकास कार्य किए जाएंगे.

⦁ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा का ध्यान: परिसर में चौड़े पैदल मार्ग, विश्राम स्थल, प्रसाद एवं स्मृति दुकानें, फूड कोर्ट, डिजिटल सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य केंद्र, एआई आधारित हेल्थ चेकअप कियोस्क, स्वच्छ शौचालय बनाए जाएंगे.

⦁ दिव्यांगजन के अनुकूल रैम्प जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

⦁ घाट क्षेत्र को भी सुरक्षित और आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा, जहां रेलिंग युक्त विसर्जन कुंड और बैठने की विशेष व्यवस्था होगी.

⦁ गार्डन, सांस्कृतिक मंडप, रिवर फ्रंट कॉटेज, ओपन एयर स्टेज, भविष्य में मेरीन ड्राइव विकसित करने की अवधारणा भी शामिल है.

⦁ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सौर ऊर्जा आधारित पार्किंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन, वर्षा जल संचयन, हरित क्षेत्र विकास और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं भी प्रस्तावित हैं.

धमतरी कलेक्टर ने दी जानकारी

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि रुद्रेश्वर कॉरिडोर योजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है. रुद्री स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर और रुद्री बैराज क्षेत्र को उज्जैन कॉरिडोर की तर्ज पर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा.

भविष्य में रुद्री से करेठा तक एनीकट और नदी किनारे सड़क निर्माण की योजना भी है, जिससे पूरा क्षेत्र एक आकर्षक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा-अबिनाश मिश्रा, धमतरी कलेक्टर

कलेक्टर ने बताया कि पहले चरण में मंदिर और घाट का रीडेवलपमेंट, श्रद्धालुओं के लिए रेस्टिंग फैसिलिटी, मैरिज हॉल, गार्डन और अन्य सुविधाओं पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लगभग 300 से 400 वर्ष पुराने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के विकास से धमतरी को एक नई धार्मिक पहचान मिलेगी. गंगरेल आने वाले पर्यटक भी अब रुद्री पहुंच सकेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी.

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