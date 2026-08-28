रुद्रपुर त्रिशूल चौक भड़काऊ भाषण मामला, सख्त हुये सीएम धामी, जानिये क्या कहा
रुद्रपुर त्रिशूल चौक भड़काऊ भाषण मामले पर सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में कानून का राज है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 28, 2026 at 2:34 PM IST
रुद्रपुर: त्रिशूल चौक पर जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है. चंपावत रवाना होने से पहले खटीमा के लोहियाहेड हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून का राज है. यहां उन्मादी भाषण देने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सीएम धामी ने कहा त्रिशूल चौक पर दिया उन्मादी भाषण एक व्यक्ति द्वारा भाषण भर नहीं है, क्योंकि मौलाना एक विचारधारा है, जो अतिक्रमण करती है. भारत के संविधान को नहीं मानती है, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के उपरांत व्यवस्था का राज कानून का राज स्थापित हुआ है. जिसने भी उन्मादी भाषण दिया उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्यवाही होगी. प्रशासन उन्हे ढूंढ रहा है
सीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ सरकार के अभियान को भी जारी रखने की बात कही. साथ ही दावा किया कि अब तक प्रदेश में करीब 13 हजार एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है. रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मातृशक्ति को शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाओं और आरक्षण का भी जिक्र किया.
सीएम धामी ने कहा आज का पर्व मातृ शक्ति को समर्पित है. आज प्रदेश भर में बहने हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं,चाहे स्वयं सहायता समूह हो ,राजनीतिक क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र हो या व्यापार हर क्षेत्र में प्रदेश की बहनें आगे बढ़ रही हैं. सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में बहनों को 30 प्रतिशत आरक्षण है. सहकारिता के क्षेत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत बहनों को आगे बढ़ाया जा रहा ह.,सरकार प्रदेश की बहनों की समृद्धि एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है.
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