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UPI पर प्रस्तावित MDR का विरोध, रुद्रपुर में व्यापारियों ने जताई चिंता, बोले- अतिरिक्त बोझ उनके हित में नहीं

₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे: 15 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने कहा कि व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान किसी भी राशि पर निःशुल्क रहेगा. ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे और छोटे व्यापारियों के लिए शून्य-MDR व्यवस्था जारी रहेगी. सरकार के अनुसार करीब 96 प्रतिशत व्यापारी UPI लेन-देन इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे.

व्यापारियों ने सरकार से किया आग्रह: उनका कहना है कि व्यापारियों पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त लागत बढ़ने से पहले उसके प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए. हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा व्यवस्था में UPI पर लगाया जाने वाला MDR कोई सरकारी टैक्स नहीं है और इसे ग्राहकों से वसूलने का प्रावधान नहीं है.

संजय जुनेजा ने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसके तहत व्यापारियों ने ग्राहकों को UPI के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई. आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक बड़ी संख्या में व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं.

रुद्रपुर : UPI लेन-देन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR को लेकर व्यापार मंडल ने चिंता जताई है. रुद्रपुर में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद अब व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत नहीं डाली जानी चाहिए. हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR उपभोक्ताओं पर लगाया जाने वाला टैक्स या शुल्क नहीं है और छोटे व्यापारियों व अधिकांश UPI लेनदेन को इससे बाहर रखा गया है. व्यापार मंडल ने सरकार से व्यवस्था की समीक्षा कर व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है.

व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा: व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि यदि किसी स्तर पर डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ती है तो व्यापारियों को इसका आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े.

उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों का कारोबार पहले से ही विभिन्न खर्चों और बाजार की चुनौतियों से प्रभावित है. उपभोक्ता पलविंदर सिंह ने भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था में किसी अतिरिक्त बोझ को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ग्राहक पहले ही वस्तुओं की कीमत और लागू करों का भुगतान करते हैं. ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल भुगतान की लागत का भार किसी अप्रत्यक्ष तरीके से उपभोक्ताओं पर न आए.

GST विभाग की कार्रवाई से भी परेशान व्यापारी: वहीं संजय जुनेजा ने GST विभाग की कार्रवाई को लेकर भी व्यापारियों की समस्याएं उठाईं. उन्होंने कहा कि सर्वे या जांच के नाम पर व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा. उनका कहना है कि व्यापारी नियमानुसार खरीद-बिक्री का विवरण और कर संबंधी औपचारिकताएं पूरी करते हैं, इसलिए विभागीय कार्रवाई नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए.

जुनेजा ने कहा कि यदि किसी व्यापारी के खिलाफ जांच आवश्यक है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर भय या दबाव का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों से जुड़े मामलों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाता रहेगाय.

केंद्र सरकार के अनुसार MDR का उद्देश्य UPI भुगतान व्यवस्था के संचालन और उसके विस्तार से जुड़े भुगतान तंत्र के प्रतिभागियों के बीच लागत का वितरण करना है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि MDR को ग्राहकों पर डालने की अनुमति नहीं है. व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाए रखा जाए और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े.

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