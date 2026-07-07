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दो घंटे की बारिश में ये हाल, रुद्रपुर शहर में बने बाढ़ जैसे हालात, दुकानों में भी घुसा पानी

दुकानदारों से अपील: उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे समय रहते अपनी दुकानें खोलकर सामान सुरक्षित स्थान पर रख लें, क्योंकि जलभराव बढ़ने की स्थिति में पानी दुकानों के अंदर भी घुस सकता है. करीब तीन वर्ष पहले हुई भारी बारिश की घटना को याद करते हुए व्यापारियों में इस बार भी नुकसान की आशंका बनी रही. बारिश थमने के बाद नगर निगम के कर्मचारी नालियों की सफाई और उनमें फंसे कचरे को निकालने में जुट गए, लेकिन तब तक शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो चुका था.

शहर का मुख्य बाजार पूरी तरह जलमग्न : रुद्रपुर में मंगलवार को हुई करीब दो घंटे की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की हकीकत उजागर कर दी. बारिश के बाद शहर का मुख्य बाजार पूरी तरह जलमग्न हो गया. कई दुकानों के बाहर पानी जमा हो गया, जिससे व्यापारियों को सामान सुरक्षित करने की चिंता सताने लगी. स्थिति को देखते हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा सुबह से ही लगातार व्यापारियों को सतर्क करते रहे.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हुई महज दो घंटे की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी. मुख्य बाजार, बाटा चौक और डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क समेत कई इलाके जलमग्न हो गए. दुकानों के बाहर और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से व्यापारियों का खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. व्यापार मंडल ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि कई व्यापारियों ने हाल ही में बनी सड़क और अधूरी नालियों को जलभराव का मुख्य कारण बताया है.

पहली ही बारिश में दावों की पोल खुल गई: लोगों का कहना था कि यदि समय रहते नालियों की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती. व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने नगर निगम और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में पूरे दावों की पोल खुल गई.

ग्राउंड पर नहीं दिखाई दिए अधिकारी-कर्मचारी: उनका कहना था कि जब बाजार पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था, तब मौके पर न तो नगर निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी दिखाई दिया और न ही प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में जनता और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा?

बारिश के बाद रुद्रपुर शहर के हाल. (ETV Bharat)

जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं किया: वहीं व्यापारी गुरमीत सिंह ने इस पूरे मामले में अलग दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि केवल नगर निगम को दोष देना उचित नहीं होगा. उन्होंने बताया कि करीब दो महीने पहले इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क बनाने से पहले जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं किया गया, जिससे बारिश का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा और पूरा बाजार जलमग्न हो गया.

उनका कहना था कि सड़क निर्माण कराने वाले संबंधित विभाग और अधिकारियों की लापरवाही इस स्थिति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है. अन्य व्यापारियों ने भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि विकास कार्यों की सही योजना बनाई जाती और सड़क निर्माण के साथ नालियों का निर्माण भी कराया जाता, तो आज व्यापारियों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.

व्यापारियों ने दी चेतावनी: व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले मानसून में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं. फिलहाल बाजार में जलभराव के कारण व्यापार प्रभावित हुआ है और व्यापारी प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

अधिकारी का बयान: वहीं रुद्रपुर नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के कर्मचारी हर नाले और नालियों की सफाई में लग गए हैं. साथ ही जेसीबी की मदद से जहां पर कचरा एकत्रित हुआ उसे भी हटाया जा रहा है. जल्द ही पानी की निकासी हो जाएगी.

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