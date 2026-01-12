किसान आत्महत्या केस: SSP ने एसओ और उपनिरीक्षक को किया निलंबित, चौकी पैगा की पूरी टीम लाइन हाजिर
हल्द्वानी में काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 12, 2026 at 12:18 PM IST
रुद्रपुर: काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में मृतक द्वारा वायरल वीडियो में गंभीर आरोप लगाने के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सख्त कार्रवाई सामने आई है. एसएसपी ने लापरवाही पर थाना आईटीआई एसओ और उपनिरीक्षक को निलंबित किया है, जबकि चौकी पैगा की पूरी टीम को लाइन हाजिर किया गया है.
हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने से पूर्व मृतक किसान सुखवंत सिंह द्वारा जारी किए गए वीडियो में कई लोगों के नाम और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने प्रकरण में गंभीर लापरवाही और उदासीनता सामने आने के बाद कड़ा रुख अपनाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबकि चौकी पैगा पर तैनात संपूर्ण पुलिस टीम को लाइन हाजिर किया गया है.
प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में उपनिरीक्षक ना0पु0 कुंदन सिंह रौतेला (थानाध्यक्ष, कोतवाली आईटीआई) एवं उपनिरीक्षक ना0पु0 प्रकाश बिष्ट (कोतवाली आईटीआई) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित/प्रचलित करते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इसके साथ ही चौकी पैगा, कोतवाली आईटीआई पर तैनात 10 पुलिसकर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है. इनमें उपनिरीक्षक/चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार, अपर उपनिरीक्षक सोमवीर सिंह, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, दिनेश तिवारी, मु0आरक्षी शेखर बनकोटी, आरक्षी सुरेश चन्द्र, योगेश चौधरी, राजेन्द्र गिरी, दीपक प्रसाद एवं संजय कुमार शामिल हैं.
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पुलिस कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही, संवेदनहीनता या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों और गंभीर मामलों में त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.
बता दें कि हल्द्वानी के काठगोदाम गौलापार स्थित एक होटल में आत्महत्या करने वाले किसान का शव देर शाम काशीपुर पहुंचा, इस दौरान मृतक के घर पर लोगों का जमावड़ा लग गया. काफी तादाद में किसान उनके घर पहुंचे. इस दौरान परिजनों ने तीन मांगें प्रशासन के सामने रखी थी, जिनमें से दो मांगों पर प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है, जिस पर परिजनों ने सहमति जताई है. वहीं इस घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी गई है.
पढ़ें-