रेशमबाड़ी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली
चाकूबाजी और हत्या प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 10:02 AM IST
रुद्रपुर: रुद्रपुर के रेशमबाड़ी क्षेत्र में हुए चर्चित चाकूबाजी और हत्या प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शिवम चंद्रा उर्फ बर्गर को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इस कार्रवाई के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अपराधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. रेशमबाड़ी हत्याकांड में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपी शिवम चंद्रा उर्फ बर्गर घटना के बाद से फरार चल रहा था. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी.इसी बीच शनिवार, 28 नवंबर 2026 को पुलिस को फरार आरोपी के संबंध में सूचना मिली. इसके बाद कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने रिंग रोड से सरदार के झाले की ओर जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी की.
खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम चंद्रा उर्फ बर्गर (25 वर्ष) पुत्र पप्पू, निवासी रेशमबाड़ी, कोतवाली रुद्रपुर के रूप में हुई है. आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
जनपद में अपराध करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है.
-मणिकांत मिश्रा, एसएसपी-
एसएसपी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऊधम सिंह नगर में अब अपराध करना आसान नहीं होगा. अपराधी सावधान हो जाएं, पुलिस किसी भी घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने दोहराया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा.रेशमबाड़ी प्रकरण में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है. फिलहाल आरोपी का उपचार और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.
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