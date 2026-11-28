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रेशमबाड़ी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली

पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. रेशमबाड़ी हत्याकांड में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपी शिवम चंद्रा उर्फ बर्गर घटना के बाद से फरार चल रहा था. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी.इसी बीच शनिवार, 28 नवंबर 2026 को पुलिस को फरार आरोपी के संबंध में सूचना मिली. इसके बाद कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने रिंग रोड से सरदार के झाले की ओर जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी की.