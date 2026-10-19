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राजस्थान पुलिस ID, एडमिट कार्ड और उत्तराखंड पुलिस की वर्दी! जानें कैसे हत्थे चढ़ा शातिर 'फर्जी दारोगा'

फर्जी दारोगा अरेस्ट ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधमसिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है. खुद को राजस्थान पुलिस में दारोगा बताकर लोगों को उत्तराखंड पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एक युवती से पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 40 हजार रुपये लेने का आरोप है.

आरोपी के कब्जे से राजस्थान पुलिस का फर्जी पहचान पत्र, उत्तराखंड पुलिस के नाम से बनाए गए फर्जी भर्ती दस्तावेज और पुलिस की वर्दी बरामद की है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपी के साथ जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली रही है. आरोपी का नाम मोहम्मद जाहिद बताया जा रहा है.