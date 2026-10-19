राजस्थान पुलिस ID, एडमिट कार्ड और उत्तराखंड पुलिस की वर्दी! जानें कैसे हत्थे चढ़ा शातिर 'फर्जी दारोगा'
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में फर्जी दारोगा बनकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 5:40 PM IST
रुद्रपुर: उधमसिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है. खुद को राजस्थान पुलिस में दारोगा बताकर लोगों को उत्तराखंड पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एक युवती से पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 40 हजार रुपये लेने का आरोप है.
आरोपी के कब्जे से राजस्थान पुलिस का फर्जी पहचान पत्र, उत्तराखंड पुलिस के नाम से बनाए गए फर्जी भर्ती दस्तावेज और पुलिस की वर्दी बरामद की है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपी के साथ जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली रही है. आरोपी का नाम मोहम्मद जाहिद बताया जा रहा है.
पीड़िता की मां ने की पुलिस को शिकायत: पुलिस के अनुसार 17 अक्टूबर 2026 को आशा देवी पत्नी सुखबीर सिंह निवासी किशनपुर थाना नानकमत्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री तुलसी राणा को पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर आरोपी ने 40 हजार रुपये की ठगी की. शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी खुद को राजस्थान पुलिस में दारोगा बताता था. उसने युवती को उत्तराखंड पुलिस के नाम से फर्जी भर्ती व प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज, एडमिट कार्ड, जॉइनिंग लेटर और एक जोड़ी पुलिस की वर्दी भी दी थी.
फर्जी पहचान पत्र और वर्दी बरामद: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इस संबंध में थाना पुलभट्टा में मुकदमा के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया थ. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 18 अक्टूबर को आरोपी मोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी शरीफ नगर थाना देवरनिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से राजस्थान पुलिस का फर्जी पहचान पत्र, उत्तराखंड पुलिस का एडमिट कार्ड, फर्जी जॉइनिंग लेटर और उत्तराखंड पुलिस की एक जोड़ी वर्दी बरामद की गई है.
अन्य लोगों से ठगी की भी आशंका, जांच जारी: पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आसपास के क्षेत्र के कुछ अन्य लोग भी शिकायत लेकर थाने पहुंच रहे हैं. ऐसे में पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने अन्य लोगों को भी पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर ठगी तो नहीं की.
शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी. मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से फर्जी दस्तावेज और पुलिस की वर्दी बरामद हुई है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. आरोपी के संभावित सहयोगियों और नेटवर्क की भी पड़ताल की जाएगी. जांच में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में फर्जी भर्ती दस्तावेजों के स्रोत, आरोपी के संपर्कों और अन्य संभावित पीड़ितों के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
- प्रमोद कुमार, एसपी सिटी -
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