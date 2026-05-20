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उधम सिंह नगर में IPL सट्टेबाजी का भंडाफोड़, लैपटॉप, 5 मोबाइल और नकदी बरामद, एक अरेस्ट

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन 'प्रहार' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से लैपटॉप, पांच मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, 92 हजार रुपए कैश और सट्टेबाजी में इस्तेमाल की जा रही होंडा सिटी कार बरामद की गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत की गई.

जानकारी के अनुसार, रात उपनिरीक्षक प्रकाश चंद्र अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान एसओजी टीम के जवानों ने सूचना दी कि सिडकुल आनंदपुर रोड स्थित धर्मकांटे के पास एक व्यक्ति सफेद रंग की होंडा सिटी कार में बैठकर आईपीएल मैच पर अवैध सट्टा चला रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. धर्मकांटे से कुछ दूरी पर संदिग्ध कार खड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर लाइट जल रही थी और एक व्यक्ति लैपटॉप पर काम करता नजर आया. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को मौके पर पकड़ लिया.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रंजीत सिंह सैनी पुत्र वीर सिंह सैनी निवासी पालम कॉलोनी, नई दिल्ली बताया. जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार के अंदर एक लैपटॉप चालू हालत में मिला, जिसमें आईपीएल मैच से संबंधित सट्टे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था. लैपटॉप में ग्राहकों के नाम, टीमों के नाम, रेट, रकम और जीत-हार का हिसाब दर्ज था.

इसके अलावा कार से अलग-अलग कंपनियों के पांच मोबाइल फोन भी बरामद हुए. पुलिस के अनुसार, कुछ मोबाइल फोन में सट्टेबाजी से जुड़े वॉयस मैसेज, व्हाट्सएप चैट और ऑनलाइन पैसों के लेन-देन के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं. तलाशी के दौरान एक बैग से कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर, लैपटॉप चार्जर और 92 हजार रुपए नकद बरामद किए गए. पुलिस का कहना है कि यह रकम सट्टेबाजी से कमाई गई धनराशि है.

पुलिस ने मौके पर ही आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाता है और मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इसी काम के लिए करता है. आरोपी के कब्जे से बरामद होंडा सिटी कार को भी पुलिस ने सीज कर लिया है.