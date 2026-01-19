ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला मामला, पुलिस ने हिरासत में लिए कई संदिग्ध, पूछताछ जारी

रुद्रपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे सौरभ बेहड़ पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है. पुलिस टीम उनसे पूछताछ में जुटी हुई है. पार्षद सौरभ बेहड़ को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं घटना के बाद हॉस्पिटल में राजनीतिक दलों के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है, थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है.

पूर्व कैबिनेट मंत्री व किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के पुत्र व नगर निगम के पार्षद सौरभ बेहड़ के साथ बीती देर शाम बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सौरभ बेहड़ को रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. जैसे ही घटना की सूचना राजनीतिक दलों को लगी तो अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लग गया. रुद्रपुर नगर निगम के मेयर और विधायक अस्पताल पहुंचे और पार्षद का हालचाल जाना. वहीं बीती देर रात एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने भी सौरभ बेहड़ से अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल जाना. एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि हमले के बाद टीमों का गठन किया गया है.

सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने पहले पार्षद की स्कूटी को नीचे गिराया और फिर उनके साथ जमकर मारपीट की गई है. उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. जहां पर उनकी स्थित सामान्य बनी हुई है. कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है, थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है. गौरतलब है कि बीते देर शाम पार्षद सौरभ बेहड़ आवास विकास चौकी में किसी मामले को लेकर जा रहे थे. तभी रास्ते में अज्ञात तीन बदमाशों ने उनकी स्कूटी को रोककर उनके साथ जमकर मारपीट की. जिससे वे गंभीर घायल हो गए.