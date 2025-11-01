ETV Bharat / state

बरेली से उत्तराखंड में मैथामैफ्टामाईन सप्लाई, रुद्रपुर पुलिस ने दबोचा तस्कर, हुये कई खुलासे

रुद्रपुर: कोतवाली पुलिस ने नशे की सप्लाई करने रुद्रपुर आ रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी से लाखों रुपए की MDMA/मैथामैफ्टामाईन और स्मैक बरामद की गई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक कोतवाली पुलिस कल देर रात एएनटीएफ के साथ बगवाड़ा क्षेत्र में गस्त कर चेकिंग अभियान चलाए हुए थी. कुछ देर बाद किच्छा की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया. टीम को चेकिंग करता हुआ देख वह डीपीएस स्कूल की ओर भागने लगा. शक होने पर टीम ने कुछ दूरी पर युवक को दबोच लिया. तलाशी के दौरान आरोपी से दो पालीथीन की थैली में नशे की सामग्री MDMA/मैथामैफ्टामाईन 37.35 ग्राम और स्मैक 11.09 ग्राम बरामद हुई.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शाहवेज अहमद पुत्र मंजूर अहमद निवासी चाटो पिपलिया चौकी भुडिया थाना बहेडी जिला बरेली बताया. आरोपी ने बताया कि वह नशे की खेप किच्छा से बाबी विर्क से लेकर आया है. बताया कि उक्त माल को बगवाड़ा मंडी में किसी व्यक्ति को देना है. इसके एवज में उसे ठीक ठाक पैसे देने का वादा किया गया है. माल की सप्लाई होने से पूर्व ही पुलिस टीम ने आरोपी को दबोच लिया.

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है. प्रकाश में आए अन्य आरोपी को चिह्नित किया जा रहा है. सीओ सीटी प्रशांत कुमार ने बताया कोतवाली पुलिस ने एक युवक को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. आरोपी का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.