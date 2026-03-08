ETV Bharat / state

पुलिस पर माफिया ने किया हमला, अब घर पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम ने थमाया नोटिस

रुद्रपुर: पुलिस पर हमले और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर नाजिम के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. नगर निगम ने उसके घर को अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर दिया है. चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर जल्द ही बुल्डोजर की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने नाजिम के परिजनों को 15 दिनों का समय दिया है. इस अवधि के भीतर उन्हें घर की रजिस्ट्री या अन्य वैध कागजात प्रस्तुत करने होंगे. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया या स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो नगर निगम पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा.

इस मामले में रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है. इसी नीति के तहत प्रशासन लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है.

महापौर ने कहा कि नशा माफिया केवल कानून व्यवस्था के लिए ही खतरा नहीं होते, बल्कि वे समाज और खासकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम करते हैं. ऐसे लोग समाज के माथे पर कलंक के समान हैं और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि नाजिम लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था. उसने वर्दीधारी पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसी गंभीर घटना को भी अंजाम दिया था.