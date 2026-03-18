ETV Bharat / state

नवरात्रि पर मीट बैन! बंद रहेगी मांस-मछली की दुकानें, खुली तो होगी कार्रवाई

रुद्रपुर: चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. शहर में 19 मार्च से 27 मार्च तक मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. महापौर ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उत्तराखंड के रुद्रपुर में चैत्र नवरात्र के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. शहर में 19 मार्च से 27 मार्च तक मीट और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. यह आदेश पूरे नगर निगम क्षेत्र में सख्ती से लागू किया जाएगा. नगर निगम के इस फैसले का उद्देश्य नवरात्र के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और शहर में सात्विक एवं आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखना है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए महापौर विकास शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है. इन नौ दिनों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत-उपवास रखकर देवी शक्ति की उपासना करते हैं.

महापौर ने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के कच्चे या पके हुए मांस का विक्रय नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस निर्णय का सम्मान करें और सहयोग प्रदान करें, ताकि पर्व की पवित्रता बनी रहे.