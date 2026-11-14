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रुद्रपुर नितेश जौहरी हत्याकांड: 7 आरोपियों के मकानों पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम ने चस्पा किए नोटिस

रुद्रपुर: जिला अस्पताल में हुए मोबाइल कारोबारी नितेश जौहरी हत्याकांड के बाद अब नगर निगम ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. शनिवार सुबह भारी पुलिस बल और नगर निगम की टीम जगतपुरा स्थित आरोपियों के सात मकानों पर पहुंची. नगर निगम ने सभी मकानों पर नोटिस चस्पा करते हुए 15 दिन का समय दिया है.

रुद्रपुर का नितेश जौहरी हत्याकांड: प्रशासन का कहना है कि ये मकान नजूल भूमि पर अवैध रूप से बने हैं. निर्धारित समय के बाद भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. मौके पर महापौर विकास शर्मा और विधायक शिव अरोरा भी पहुंचे. वहीं, मृतक के भाई ने प्रशासन की कार्रवाई पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि अब जल्द ही नितेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा. दूसरी ओर, मकानों में रह रहे किरायेदारों ने अचानक कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सामान शिफ्ट करने के लिए समय मांगा है.

हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. सातों मकानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अब परिवार जल्द ही नितेश का अंतिम संस्कार करेगा. -नितेश जौहरी के भाई-

जौहरी परिवार कार्रवाई से संतुष्ट: वहीं, मृतक नितेश जौहरी के भाई ने कहा कि-

घटना के समय से ही हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं. मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है. आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. -शिव अरोरा, विधायक-

विधायक बोले हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं: विधायक शिव अरोरा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि-

धामी सरकार में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया अपनाई गई है. इसके तहत सात मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं. उनमें रह रहे किरायेदारों को भी मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. -विकास शर्मा, महापौर, रुद्रपुर-

रुद्रपुर मेयर ने कहा आरोपियों को नहीं बख्शेंगे: शनिवार को कार्रवाई के दौरान महापौर विकास शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि-

जिला अस्पताल में हुई थी नितेश जौहरी की हत्या: गौरतलब है कि शुक्रवार को मोबाइल कारोबार की प्रतिस्पर्धा को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जिला अस्पताल में खूनी संघर्ष हो गया था. घायलों के उपचार के दौरान नितेश जौहरी की चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इनमें एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था.

आरोपियों के मकानों पर चलेगा बुलडोजर: रुद्रपुर जिला अस्पताल में नितेश जौहरी की हत्या के बाद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. शनिवार सुबह नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ जगतपुरा पहुंची. यहां आरोपियों से जुड़े सात मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए. प्रशासन ने मकान खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. अधिकारियों के अनुसार मकान नजूल भूमि पर अवैध रूप से निर्मित हैं और निर्धारित समय के बाद इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

नितेश जौहरी की हत्या करने वाले आरोपियों के घरों पर नोटिस (ETV Bharat)

आरोपियों के मकानों में रहने वाले किराएदार परेशान: दूसरी ओर, मकानों में रह रहे किरायेदारों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपना पुलिस सत्यापन भी कराया हुआ है. अचानक मकान खाली करने के निर्देश से उनके परिवार और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी. किरायेदारों ने प्रशासन से सामान शिफ्ट करने और दूसरी जगह व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है.

किराएदारों ने सामान समेटना शुरू किया (ETV Bharat)

एसपी सिटी का बयान: मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा. एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने स्थिति संभाली. उन्होंने बताया कि-

फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है. प्रशासन की कार्रवाई में पुलिस पूरा सहयोग कर रही है. कानून व्यवस्था किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी.

-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी-

क्या है रुद्रपुर का नितेश जौहरी हत्याकांड? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मोबाइल कारोबार की प्रतिस्पर्धा और आपसी रंजिश के चलते 36 वर्षीय व्यापारी नितेश जौहरी उर्फ राजकुमार की शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. ये सनसनीखेज वारदात जिला अस्पताल परिसर में हुई, जिससे देहरादून तक हड़कंप मच गया.

मकान गिराने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है (ETV Bharat)

मोबाइल कारोबार की प्रतिस्पर्धा बनी झगड़े की जड़: जगतपुरा आवास विकास क्षेत्र में नितेश और उनके भाई दिनेश जौहरी की मोबाइल की दुकान के सामने ही दूसरे पक्ष के अमन प्रजापति की दुकान है. दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर विवाद चल रहा था. शुक्रवार सुबह दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए. घायल पक्ष के लोग इलाज के लिए रुद्रपुर के जिला अस्पताल पहुंचे थे.

जिला अस्पताल में हुआ था नितेश जौहरी पर जानलेवा हमला: जब नितेश जौहरी अपने घायल कर्मचारी को लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, तो वहां दूसरे पक्ष के हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया. चाकुओं से हुए हमले से नितेश जौहरी बुरी तरह घायल हो गए. उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी (ETV Bharat)

परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया था: नितेश जौहरी की हत्या के बाद उनके परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. परिजनों ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर धरने शुरू कर दिया. इसके साथ ही परिजनों ने मांगें पूरी होने तक नितेश का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है. तनाव को देखते हुए अस्पताल और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

पुलिस ने एनकाउंटर के बाद तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है: इसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हुई. पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी विकास कुमार को पुलभट्टा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार भागने की कोशिश में विकास के पैर में गोली लगी है. इस मामले में पुलिस ने विकास के साथ-साथ आकाश कुमार और विनोद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

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