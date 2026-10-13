रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए खुशखबरी, जल्द आवंटित होंगी MBBS की 100 सीटें
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस के 100 सीटों पर अनुमति मिलने के बाद, एमबीबीएस सीटें का आंकड़ा 1800 हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 3:53 PM IST
देहरादून: प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई का मौका देने के लिए राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पहल भी तेज कर दिए हैं. प्रदेश में अभी हल्द्वानी, श्रीनगर, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. इसी क्रम में रुद्रपुर में भी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है. जहां जल्द ही 100 एमबीबीएस सीटों का आवंटन हो जाएगा.
प्रदेश में अभी छह राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें हैं. रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें जुड़ने से कुल एमबीबीबएस सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी. इसके अलावा, प्रदेश में चार निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. जिसमें 900 एमबीबीएस सीटें और एम्स ऋषिकेश में 125 एमबीबीएस की सीटें हैं. यानी उत्तराखंड राज्य में वर्तमान समय में राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1700 एमबीबीएस की सीटें हैं. ऐसे में जल्द ही रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस के 100 सीटों पर अनुमति मिलने के बाद, एमबीबीएस सीटें का आंकड़ा 1800 हो जाएगा.
चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेज में कुल एमबीबीएस सीटें की संख्या 675 है. जिसमें से दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में 150 सीट, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में125 सीट, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 150 सीट, राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 100 सीट, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 सीट और राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ में 50 एमबीबीएस सीटें हैं.
इसी तरह, एम्स ऋषिकेश (केंद्रीय संस्थान) में 125 सीट हैं. इसके अलावा, निजी मेडिकल कॉलेज में कुल 900 एमबीबीएस सीटें हैं. जिसमें हिमालयन इंस्टीट्यूट जौलीग्रांट में 250 सीट, एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज देहरादून में 250 सीट, गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज देहरादून में 150 सीट और ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट देहरादून में 250 एमबीबीएस सीटें शामिल है.
चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ आशुतोष सयाना ने कहा-
उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन में देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. भविष्य में उत्तराखंड देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर डॉक्टर, नर्स आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में आ जाएगा.
-डॉ आशुतोष सयाना, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है. हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना सरकार का संकल्प है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही योग्य डॉक्टर्स तैयार हों सकें. जिससे होनहार छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े. मेडिकल एजुकेशन के साथ ही हेल्थकेयर तक भी पहुंच बढ़ाने पर सरकार का फोकस है.
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