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रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए खुशखबरी, जल्द आवंटित होंगी MBBS की 100 सीटें

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat )

प्रदेश में अभी छह राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें हैं. रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें जुड़ने से कुल एमबीबीबएस सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी. इसके अलावा, प्रदेश में चार निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. जिसमें 900 एमबीबीएस सीटें और एम्स ऋषिकेश में 125 एमबीबीएस की सीटें हैं. यानी उत्तराखंड राज्य में वर्तमान समय में राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1700 एमबीबीएस की सीटें हैं. ऐसे में जल्द ही रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस के 100 सीटों पर अनुमति मिलने के बाद, एमबीबीएस सीटें का आंकड़ा 1800 हो जाएगा.