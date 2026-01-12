ETV Bharat / state

लाखों की अफीम के साथ यूपी का तस्कर गिरफ्तार, यूट्यूब देखकर करता था तस्करों से संपर्क

रुद्रपुर: एएनटीएफ टीम और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले यूपी के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी से एक किलो से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत पांच लाख रुपए आंकी जा रही है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. वहीं पुलिस की पूछताछ में तस्कर ने कई खुलासे किए हैं.

उधमसिंहनगर जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है. “ड्रग फ्री देवभूमि” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाते हुए कोतवाली रुद्रपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की संयुक्त टीम ने 1 किलो से अधिक अफीम के साथ एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है.

बीते दिन पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रुद्रपुर क्षेत्र में अफीम की सप्लाई होने जा रही है. इसी क्रम में कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत प्रीत विहार नंबर-02 बारादरी रोड के तिराहे के पास टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान दौरान पुलिस व ANTF की संयुक्त टीम ने संदिग्ध युवक को रोका और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 32 ग्राम अवैध अफीम, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया.