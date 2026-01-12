ETV Bharat / state

लाखों की अफीम के साथ यूपी का तस्कर गिरफ्तार, यूट्यूब देखकर करता था तस्करों से संपर्क

रुद्रपुर में पुलिस लगातार नशा तस्करों पर चोट कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने एक नशा तस्कर को अरेस्ट किया है.

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 12, 2026 at 8:44 AM IST

रुद्रपुर: एएनटीएफ टीम और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले यूपी के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी से एक किलो से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत पांच लाख रुपए आंकी जा रही है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. वहीं पुलिस की पूछताछ में तस्कर ने कई खुलासे किए हैं.

उधमसिंहनगर जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है. “ड्रग फ्री देवभूमि” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाते हुए कोतवाली रुद्रपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की संयुक्त टीम ने 1 किलो से अधिक अफीम के साथ एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है.

बीते दिन पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रुद्रपुर क्षेत्र में अफीम की सप्लाई होने जा रही है. इसी क्रम में कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत प्रीत विहार नंबर-02 बारादरी रोड के तिराहे के पास टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान दौरान पुलिस व ANTF की संयुक्त टीम ने संदिग्ध युवक को रोका और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 32 ग्राम अवैध अफीम, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनीत आर्य पुत्र रमेश आर्य, निवासी ग्राम अंजनी, थाना सिरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली, उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह यूट्यूब पर अफीम से संबंधित वीडियो देखकर अफीम के सौदागरों से संपर्क करता था और फिर अवैध रूप से अफीम का व्यापार करने लगा. पुलिस अब उसके नेटवर्क, सप्लाई चेन और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

गौर हो कि उधम सिंह नगर में पुलिस ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस कई नशा तस्करों को गिरफ्तार भी कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा.

