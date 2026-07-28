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रुद्रपुर गैंगरेप केस: कस्टडी से भागने लगे 2 आरोपी, भीड़ ने कर दी पिटाई, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा

कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को ले जाया गया कोतवाली: वहीं, पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आरोपियों को भीड़ से निकालकर वाहन तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोतवाली ले जाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते हस्तक्षेप नहीं करती, तो आरोपियों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था.

पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया: मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पहले अपने स्तर पर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती गई. स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया. इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को पीछे हटाया और दोनों आरोपियों को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया.

गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को पीटा: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों के पकड़े जाने के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. काफी संख्या में मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. भीड़ में शामिल लोग आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे. कुछ लोगों ने आरोपियों पर लात-घूंसों से हमला भी किया, जिससे घटनास्थल पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई.

पुलिस की अभिरक्षा से भागने का किया प्रयास: रुद्रपुर के सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण यानी क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के बाद दो आरोपियों को वापस कोतवाली लेकर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में मौजूद भारी भीड़ का फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिसकर्मियों ने तत्काल पीछा करते हुए दोनों को कुछ ही दूरी पर दबोच लिया.

रुद्रपुर: चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में उस समय पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस की चंगुल से दो आरोपियों ने भागने का प्रयास किया. ऐसे में पुलिसकर्मियों ने फिल्मी स्टाइल में दोनों को दौड़ाकर फिर से दबोच लिया. इसी बीच आक्रोशित भीड़ ने भी आरोपियों पर हाथ साफ कर दिया. गुस्साए लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी. वहीं, इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और अभिरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

भीड़ ने आरोपियों पर किया हाथ साफ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अभिरक्षा में होने के बावजूद आरोपियों का भागने का प्रयास करना और उसके बाद भीड़ का उन तक पहुंच जाना सुरक्षा में चूक की आशंका को जन्म देता है. स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है.

"आज दोनों आरोपियों को साथ में लेकर घटनास्थल पर ले जाया गया था. वापसी के दौरान यातायात का दबाव हो गया था. इसी बीच गाड़ी भी अचानक बंद हो गई थी. ऐसे में दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया. तभी दूसरे गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान दोनों आरोपियों ने खुद को पुलिस से छुड़ाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया."- अजय गणपति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर

"इसके बाद उन्हें दूसरे गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया, फिर वहां से सकुशल पुलिस स्टेशन लाया गया. इसी बीच भीड़ भी आक्रोशित हो गई, लेकिन पुलिस की सूझ-बूझ से भीड़ पर काबू पाया गया. फिलहाल, दोनों आरोपियों को न्यायिक हिसासत में भेजा जा रहा है. मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."- अजय गणपति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर

क्या है पूरा मामला? बीती 25 जुलाई को रुद्रपुर के सिडकुल क्षेत्र में कार्यरत एक युवती ने तीन युवकों पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. आरोप है कि पीड़िता रात के समय अपनी दोस्त और दो युवकों के साथ भूरारानी रोड पर थी. इसी बीच वहां पर बाइक सवार 3 लोग आए और जबरदस्ती चारों युवक-युवतियों को बाइक पर बैठाकर गदरपुर की तरफ ले जाने लगे.

इसी दौरान एक युवक-युवती चलती बाइक से कूद गए. बाकी दोनों को आरोपी अपने साथ ले गए. गदरपुर क्षेत्र की तरफ पहुंचने के बाद आरोपियों ने दूसरे युवक को रास्ते में उतार दिया और युवती को साथ ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. रातभर कब्जे में रखने के बाद अगले दिन सुबह उसे मेट्रोपोलिस अंडरपास के पास छोड़कर फरार हो गए.

किसी तरह पीड़िता ने अपने परिचितों और पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दी. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. इसी कड़ी में बीती देर रात यानी 27-28 जुलाई की रात करीब डेढ़ बजे के आस पास आरोपियों को पुलिस दबोचने गई. जहां आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के मुताबिक, पुलिस के जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी. जबकि, दो अन्य आरोपियों को मौके से दबोच लिया गया. जिसके बाद एक आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो दो अन्य आरोपियों को आज घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया. जहां से वापसी आने के दौरान यह पूरा घटनाक्रम हुआ.

"एक सूचना पुलिस को मिली थी. जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसके दोस्त का अपहरण किया गया है और उसके भी अपहरण का प्रयास किया. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई और उस व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया गया था. इसकी बाद युवती की खोजबीन की गई. जिसके तहत रात को उसे भी बरामद कर लिया गया था. युवती ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. जिस पर तत्काल मेडिकल कराने के लिए युवती को अस्पताल भेजा गया था. इसके बाद युवती के रिश्तेदार की तरफ से शिकायत मिली, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था. जिसमें तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. ऐसे में पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए युवती की काउंसलिंग भी कराई थी."- अजय गणपति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर

"वहीं, घटनास्थल यानी जहां पर दुष्कर्म हुआ था. वहां के लिए फॉरेंसिक टीम को भी भेजा गया था. जिसने वहां से सबूत जुटाए. जो तीन संदिग्ध आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी. इसी कड़ी में करतारपुर गांव से पास तीनों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी. जिसमें एक आरोपी गुरबाज के पैर में गोली लगी है. जिसका उपचार किया जा रहा है. जबकि, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गुरबाज पर 17 मुकदमे पहले से दर्ज हैं."- अजय गणपति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर

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