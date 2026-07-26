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गदरपुर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप का आरोप, जांच के लिए टीमें गठित, एक्शन में पुलिस

पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

GADARPUR GANG RAPE CASE
गदरपुर गैंगरैप मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 5:23 PM IST

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रुद्रपुर: सिडकुल क्षेत्र में कार्यरत एक युवती ने तीन युवकों पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

पीड़िता के अनुसार, शनिवार रात वह अपनी सहेली और दो परिचित युवकों के साथ भूरारानी रोड पर गई थी. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे. उन्होंने चारों को रोक लिया. आरोप है कि तीनों ने जबरन दोनों युवकों और दोनों युवतियों को उनकी ही बाइक पर बैठाकर गदरपुर की ओर ले जाना शुरू कर दिया. घटना के दौरान चारों भयभीत थे. आरोपियों लगातार उन्हें धमकाते रहे.

रास्ते में मौका मिलते ही एक युवक और एक युवती चलती बाइक से कूदकर किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलने में सफल रहे. दूसरी युवती और उसके साथ मौजूद युवक आरोपियों के कब्जे में ही रहे. आरोप है कि बदमाश दोनों को गदरपुर क्षेत्र की ओर ले गए. वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने युवक को रास्ते में उतार दिया. वे युवती को अपने साथ ले गए.

सीओ सिटी रुद्रपुर विभव सैनी ने बताया मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है. जांच शुरू कर दी गए है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पूरी रात उसे अपने कब्जे में रखने के बाद रविवार सुबह आरोपी उसे मेट्रोपोलिस अंडरपास के पास छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह पीड़िता ने अपने परिचितों और पुलिस को घटना की सूचना दी.

जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पीड़िता को सुरक्षित अपने साथ लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की. पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया. साथ ही उसके बयान दर्ज किए. शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है. घटनास्थल से लेकर आरोपियों के संभावित आने-जाने वाले मार्गों तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही पीड़िता और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

अधिकारियों ने कहा यह बेहद संवेदनशील मामला है. जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी. वैज्ञानिक साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है.

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