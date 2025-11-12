ETV Bharat / state

बदलाव के बाद दो फाड़ हुई कांग्रेस, कई पार्षदों ने किया इस्तीफे का ऐलान, शुरू हुई जुबानी जंग

जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज है.

बदलाव के बाद दो फाड़ हुई कांग्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 8:38 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 8:46 PM IST

रुद्रपुर: कांग्रेस हाईकमान ने उधम सिंह नगर जनपद की कमान फिर से हिमांशु गाबा और रुद्रपुर शहर की कमान महिला कार्यकर्ता को सौंपी है. कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के बाद रुद्रपुर में कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है. कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई. इतना ही नहीं नगर के पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष सहित जनपदों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों में बदलाव की सूची जारी होने के बाद उधम सिंह नगर में कांग्रेसियों में जुबानी जंग शुरू हो गई है. एक ओर उधम सिंह नगर की कमान दुबारा हिमांशु गाबा को सौंपे जाने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं तो वहीं एक खेमा कांग्रेस हाईकमान से नाराज दिखाई दे रहा है. इस सब के बीच रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है.

बदलाव के बाद दो फाड़ हुई कांग्रेस (ETV Bharat)

बता दें उधम सिंह नगर कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से हिमांशु गाबा को बनाया गया है. कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा को हटाकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ममता रानी को रुद्रपुर शहर की कमान सौंपी गई है. जिसके बाद कांग्रेस के कई पार्षदों ने पार्टी की सदस्य्ता से इस्तीफा देने की बात कही है. कांग्रेस पार्षदों ने सिटी क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि पहले ही कांग्रेस की चुनाव में काफी हालत खराब हैं.

ऐसे में जिलाध्यक्ष को बदलने के बजाय दोबारा कमान उन्हीं को सौंपने और शहर की कमान तेज तर्रार कार्यकर्ता को सौंपने के बजाय महिला कार्यकर्ता को सौंपने से कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर होगी. ऐसे में आगामी चुनाव में पार्टी मजबूती से कैसे चुनाव लड़ पाएगी? ऐसे में नगर निगम रुद्रपुर के तमाम पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में न जाने और न ही कार्य करने का ऐलान किया है.

Last Updated : November 12, 2025 at 8:46 PM IST

