रुद्रपुर में होली पर हमला, बाइक सवारों ने युवकों पर तानी पिस्टल, बोतल मारकर किया घायल

फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

ATTACK ON HOLI IN RUDRAPUR
रुद्रपुर में होली पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 4, 2026 at 9:26 PM IST

3 Min Read
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में होली के रंग उस समय दहशत में बदल गए जब रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में होली मना रहे युवाओं पर कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने शराब की बोतल से एक युवक के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया, जबकि अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर शहर के आवास विकास क्षेत्र में होली के दिन उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ बाइक सवार युवकों ने होली खेल रहे युवाओं पर अचानक हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीड़ित युवक आवास विकास स्थित अपने कार्यालय के बाहर आपसी भाईचारे के साथ होली का पर्व मना रहे थे. इसी दौरान अचानक कुछ अज्ञात लोग बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे. उन्होंने बिना किसी बातचीत या विवाद के हमला शुरू कर दिया.

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने शराब की बोतल से हिमांशु अरोरा नामक युवक के सिर पर जोरदार वार कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की गई. घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शी आसन अरोड़ा ने बताया हमलावर बिना कुछ कहे सीधे हिमांशु पर टूट पड़े. जब अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी हाथापाई की गई. आसन अरोड़ा का यह भी आरोप है कि हमलावरों में से एक ने उनके ऊपर पिस्टल तानी. जिससे मौके पर मौजूद लोग सहम गए. हालांकि, किसी तरह हिम्मत दिखाकर लोगों ने हमलावरों को वहां से खदेड़ दिया. जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जांच-पड़ताल शुरू कर दी. मामले में मोहन चंद पांडे, ट्रांजिट कैंप कोतवाल, ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

होली जैसे पावन पर्व पर हुई इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

रुद्रपुर में होली पर हमला
रुद्रपुर आवास विकास कॉलोनी
रुद्रपुर में मारपीट
ATTACK ON HOLI IN RUDRAPUR

संपादक की पसंद

