रुद्रपुर में होली पर हमला, बाइक सवारों ने युवकों पर तानी पिस्टल, बोतल मारकर किया घायल

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में होली के रंग उस समय दहशत में बदल गए जब रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में होली मना रहे युवाओं पर कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने शराब की बोतल से एक युवक के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया, जबकि अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर शहर के आवास विकास क्षेत्र में होली के दिन उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ बाइक सवार युवकों ने होली खेल रहे युवाओं पर अचानक हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीड़ित युवक आवास विकास स्थित अपने कार्यालय के बाहर आपसी भाईचारे के साथ होली का पर्व मना रहे थे. इसी दौरान अचानक कुछ अज्ञात लोग बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे. उन्होंने बिना किसी बातचीत या विवाद के हमला शुरू कर दिया.

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने शराब की बोतल से हिमांशु अरोरा नामक युवक के सिर पर जोरदार वार कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की गई. घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शी आसन अरोड़ा ने बताया हमलावर बिना कुछ कहे सीधे हिमांशु पर टूट पड़े. जब अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी हाथापाई की गई. आसन अरोड़ा का यह भी आरोप है कि हमलावरों में से एक ने उनके ऊपर पिस्टल तानी. जिससे मौके पर मौजूद लोग सहम गए. हालांकि, किसी तरह हिम्मत दिखाकर लोगों ने हमलावरों को वहां से खदेड़ दिया. जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए.