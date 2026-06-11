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हत्या से जुड़े दो मामलों में HC ने सजा की निलंबित, निचली अदालत ने माना था दोषी

रुद्रपुर और हरिद्वार जिले के लक्सर से जुड़े हत्या के दो अलग-अलग मामलों में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई है.

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नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 10:20 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड ने रुद्रपुर की अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा वर्ष 2018 के एक बहुचर्चित हत्या और फायरिंग मामले में दोषी ठहराए गए तीन अपीलार्थियों की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने आपराधिक अपील सुनवाई करते हुए अपीलार्थी अंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू, सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा और गुरचरण सिंह उर्फ बंटी की जमानत याचिकाओं को मंजूर कर लिया. निचली अदालत ने इन्हें आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद व अन्य सजाएं सुनाई थीं.

​यह मामला 3 मई 2018 का है. किच्छा बाईपास पर हरपाल कक्कड़ के कार्यालय के बाहर खड़े समीर, खालिद और शकील पर दो बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों और उनके 4-5 अज्ञात साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. इस हमले में समीर को 3-4 गोलियां लगी थीं और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जबकि अन्य साथियों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई थी.

अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता के वकीलों का दावा था कि यह जमीन के विवाद से जुड़ा मामला था, जिसमें आरोपियों को भाड़े के शूटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था और उनके पास से हथियार भी बरामद हुए थे. सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों के वकील विकास आनंद ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि पूरा मामला मनगढ़ंत है और मुख्य चश्मदीद गवाह असलम के बयानों में भारी विरोधाभास है. जांच अधिकारी के अनुसार घटना के अगले दिन पूछताछ में असलम ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन 12 मई 2018 को उसने अचानक घटना देखने का दावा कर दिया.

एक और मामले में हुई सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के लक्सर की अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा वर्ष 2018 के एक हत्या के मामले में दोषी ठहराये हुए शमशेर अली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि, इसी मामले में 5 सह-आरोपियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई.

यह मामला 29 मई 2018 का है, जब हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैलगाड़ी से जा रहे अनिल नाम के युवक के साथ आरोपी फिरोज़ उर्फ फिरोज़ू का विवाद हुआ, जिसके बाद अन्य लड़कों को बुलाकर मारपीट की गई. बीच-बचाव और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से शमशेर अली और जमशेद अली द्वारा मछली पकड़ने वाले हुक (कांटा) से योगेश के सीने पर जानलेवा वार करने का आरोप था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

इस मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 302/149 सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. साथ मे अर्थ दंड से भी दण्डित किया था. जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर जमानत मांगी थी.

इस मामले में शमशेर अली को जमानत नहीं मिली. किंतु जमशेद अली, इसराइल, करीमुद्दीन, संतार अली और फिरोज़ उर्फ फिरोज़ू की सजा के निष्पादन को अपील के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है.

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