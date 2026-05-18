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देवभूमि का दिव्य वेडिंग डेस्टिनेशन बना त्रियुगीनारायण, जनवरी से अब तक इतनी शादियां हुई संपन्न

रुद्रप्रयाग त्रियुगीनारायण मंदिर ( Photo-ETV Bharat )