आधी रात में ताला तोड़कर घर में लगाई आग, क्षेत्र में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
मामला रुद्रप्रयाग के तोलब–मयकोटी का है. यहां एक घर में घुसकर आग लगाने का मामला सामने आाया है.
रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग के तोलब–मयकोटी क्षेत्र में बीती शनिवार रात अराजक तत्वों ने एक घर में घुसकर आग लगा दी. घटना में घर के भीतर रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है.
जानकारी के अनुसार मकान स्वामी आशीष कुमोला शनिवार रात अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे. इसी दौरान अज्ञात अराजक तत्वों ने उनके घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया. जिसके बाद घर में आग लगा दी. बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि घर के भीतर रखा फर्नीचर, घरेलू सामान, राशन और सोने–चांदी के आभूषण पूरी तरह जलकर राख हो गए. जब तक आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली, तब तक आग काफी फैल चुकी थी.
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर को भारी नुकसान हो चुका था. इस घटना से गांव में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. मकान स्वामी और ग्रामीणों ने इस घटना की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
उनका कहना है कि ताला तोड़कर घर में घुसकर आग लगाने की घटना बेहद गंभीर है. इससे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है. मामले की जांच की मांग उठ रही है. वहीं, मामले में पुलिस भी जांच में जुट गई है.
