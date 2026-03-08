ETV Bharat / state

आधी रात में ताला तोड़कर घर में लगाई आग, क्षेत्र में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग के तोलब–मयकोटी क्षेत्र में बीती शनिवार रात अराजक तत्वों ने एक घर में घुसकर आग लगा दी. घटना में घर के भीतर रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

जानकारी के अनुसार मकान स्वामी आशीष कुमोला शनिवार रात अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे. इसी दौरान अज्ञात अराजक तत्वों ने उनके घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया. जिसके बाद घर में आग लगा दी. बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि घर के भीतर रखा फर्नीचर, घरेलू सामान, राशन और सोने–चांदी के आभूषण पूरी तरह जलकर राख हो गए. जब तक आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली, तब तक आग काफी फैल चुकी थी.

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर को भारी नुकसान हो चुका था. इस घटना से गांव में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. मकान स्वामी और ग्रामीणों ने इस घटना की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.