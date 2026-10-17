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रुद्रप्रयाग में पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास पलटा टेम्पो ट्रैवलर, 16 लोग घायल

रुद्रप्रयाग टेम्पो ट्रेवलर हादसा ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में शनिवार को पीडब्ल्यूडी तिराहे के समीप एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलट गया. दुर्घटना में वाहन चालक सहित सभी 16 सवार घायल हो गए. इनमें आठ महिलाएं और आठ पुरुष शामिल हैं. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार, शनिवार अपराह्न 2 बजकर 33 मिनट पर वाहन संख्या डीएल 01 वीसी 6074 पीडब्ल्यूडी तिराहे के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र सक्रिय हो गया. केंद्र की ओर से तत्काल जिला आपदा मोचन बल (डीडीआरएफ) और 108 एंबुलेंस सेवा को सूचित किया गया.