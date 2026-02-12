ETV Bharat / state

रील के जुनून में 'मौत का सफर', हाईवे पर छात्रों की स्टंटबाजी, पुलिस ने सिखाया सबक

रुद्रप्रयाग: सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाह में युवाओं की खतरनाक स्टंटबाजी आखिरकार पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गई. इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने फेयरवेल पार्टी के दौरान नेशनल हाईवे पर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले 5 वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की है.

जानकारी के अनुसार, राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग के छात्र-छात्राएं फेयरवेल पार्टी के जश्न में इस कदर डूब गए कि चलती गाड़ियों की खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकलकर खतरनाक अंदाज में झूलते और हंगामा करते नजर आए. यह पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां जरा सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी.

जागरूक नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का लिंक पुलिस को उपलब्ध कराया गया. वीडियो का संज्ञान लेते हुए यातायात निरीक्षक रुद्रप्रयाग ने तत्काल कार्रवाई की. जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे 5 वाहनों की पहचान की गई. संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत चालान काटे गए.