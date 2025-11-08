राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग का परचम, 18 गोल्ड समेत 38 मेडल जीते
राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग ने 38 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया.
Published : November 8, 2025 at 9:48 PM IST
रुद्रप्रयाग: राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जिले की स्कूली छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में जिले का नाम रोशन किया है. प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग ने कुल 36 पदक अपने नाम किए, जिनमें 18 गोल्ड, एक सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं. लगातार दूसरे साल भी जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी मजबूती और प्रतिभा का प्रमाण दिया. वहीं, ओवरऑल चैंपियनशिप महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम रही.
प्रतियोगिता में महक रावत तीन गोल्ड मेडल हासिल कर ओवरऑल चैंपियन बनी की. महक ने अंडर-19 आयु वर्ग में 200 दौड़ में गोल्ड, लम्बी कूद में गोल्ड और ट्रिपल जम्प में भी गोल्ड मेडल हासिल किया. इसी आयु वर्ग में सृष्टि परिहार ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया. जबकि आरजू ने 1500 मीटर दौड़ में पहला और 800 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया. टैमी ने तीन किलोमीटर दौड़ में तीसरा स्थान और गीता ने 100 मीटर हर्डल्स में तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मैडल जीता. क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग ने गोल्ड पदक अपने नाम किया, जिसमें रिया अंडोला, टैमी और आरजू की संयुक्त भूमिका रही.
वहीं तीन किमी वॉक रेस में निशा गोल्ड मैडल के साथ अव्वल रही. सुहाना ने 200 और 400 मीटर में पहला स्थान और 600 मीटर में दूसरा स्थान हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया. इसके अलावा 100 मीटर दौड़ में गीता, गहना, महक और सृष्टि ने भी पदक जीतकर जिले के पदकों में इजाफा किया. इन उपलब्धियों से जिले में खुशी की लहर है.
जिला क्रीड़ा समन्वयक शिव सिंह नेगी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में सभी व्यायाम शिक्षकों के प्रयास और खिलाड़ियों की मेहनत रंग ला रही है. उन्होंने अभिभावकों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों की मेहनत और जुनून की सराहना की है.
हालांकि, इस शानदार सफलता के बीच खेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी फिर से प्रमुखता से उभरकर सामने आया है. अगस्त्यमुनि स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण पिछले दो सालों से अधर में लटका हुआ है. मैदान समतल नहीं, ट्रैक तैयार नहीं और उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है. इससे खिलाड़ियों को नियमित और सुरक्षित अभ्यास करने में कठिनाई झेलनी पड़ रही है.
अधूरा स्टेडियम: प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता से लौटने पर खिलाड़ियों ने स्पष्ट कहा कि पिछले साल भी हमने दूसरा स्थान पाया था और इस साल भी. हमारी मेहनत और क्षमता प्रथम स्थान की है, लेकिन अगस्त्यमुनि स्पोर्ट्स स्टेडियम अधूरा होने के कारण हम पूरा अभ्यास नहीं कर पाए. उन्होंने बताया कि मैदान में दौड़ने तक की ठीक व्यवस्था नहीं है, जिस कारण अभ्यास के दौरान कई खिलाड़ी चोटिल हो गए.
खिलाड़ियों ने कहा कि हम मेहनत में कमी नहीं रखते. अगर स्टेडियम जल्द पूरा हो जाए तो रुद्रप्रयाग के खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला सकते हैं. खिलाड़ियों ने शासन-प्रशासन, खेल विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से स्टेडियम निर्माण को तत्काल पूरा कराने की मांग की, ताकि प्रतिभाएं अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें और जिले का नाम और रोशन कर सकें.
