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केदारनाथ धाम में संदिग्ध व्यक्ति से धारदार हथियार और एयर गन बरामद, अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसियां

चारधाम यात्रा में पुलिस सक्रियता से कार्य कर रही है और हर संदिग्थ व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है.

Rudraprayag Police Checking Campaign
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2026 at 7:16 AM IST

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रुद्रप्रयाग: जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक चेकिंग अभियान के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस लगातार सतर्क निगरानी बनाए हुए है. इसी क्रम में बुधवार सायं संदिग्ध व्यक्तियों एवं अस्थायी ठिकानों की सघन जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी. पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से धारदार हथियार और दो एयर गन बरामद किया है.

सीओ केदारनाथ नितिन लोहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते सायं को पुलिस टीम द्वारा विभिन्न टेंटों और अस्थायी आवासों का गहन निरीक्षण किया जा रहा था. जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस के रडार पर आया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो धारदार हथियार तथा दो एयर गन (खिलौना बंदूक) बरामद की गईं. बरामद सामग्री के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बन गया. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि उक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद का निवासी है. पुलिस द्वारा उसके परिजनों से संपर्क करने पर जानकारी मिली कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है व व्यक्ति से पूछताछ जारी है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित टेंट संचालक द्वारा उक्त व्यक्ति को बिना किसी वैध पहचान पत्र (आईडी) के ठहराया गया था. इसे सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने टेंट स्वामी के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ केदारनाथ ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा एवं जनपद की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है.

यदि किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा डायल 112 पर दें. रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि जनपद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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