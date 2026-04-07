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हेली बुकिंग के नाम पर ठगी करने वालों पर शिकंजा, 265 वेबसाइट्स और अकाउंट्स कराए बंद

रुद्रप्रयाग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. हेली टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले गिरोहों पर सख्ती बरतते हुए पिछले दो महीने में अब तक कुल 265 वेबसाइट्स, बैंक खाते, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और मोबाइल नंबरों पर कार्रवाई की गई है.

जिले में हर साल होने वाली केदारनाथ यात्रा से पहले ही साइबर ठग सक्रिय हो गए थे. ये ठग हेलीकॉप्टर सेवाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर श्रद्धालुओं को लुभावने ऑफर देकर ठगी कर रहे थे. कई श्रद्धालु इनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर द्वारा 'साइबर फ्रॉड कॉम्बैट फोर्स' का गठन किया गया, जिसने तेजी से कार्रवाई करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय ठगों के नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है.

सोशल मीडिया पर बड़ी कार्रवाई: पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए 111 फेसबुक पेजों में से 106 पेज हटवाए जा चुके हैं, जबकि 16 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को संदिग्ध गतिविधियों के चलते रिपोर्ट किया गया है. इन सभी की विस्तृत जांच जारी है.

मोबाइल और व्हाट्सएप नेटवर्क पर प्रहार: साइबर ठगी में प्रयुक्त 110 मोबाइल नंबरों में से 55 नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं. जबकि शेष नंबरों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया जारी है. इन नंबरों की जानकारी संबंधित टेलीकॉम कंपनियों और व्हाट्सएप को उपलब्ध कराई गई है.

बैंक खातों पर शिकंजा: ठगी में प्रयुक्त 6 बैंक खातों की जांच में से 1 खाते को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, जबकि अन्य खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया जारी है.