ETV Bharat / state

मोबाइल पर बात करते समय गहरी खाई में गिरा युवक, 'देवदूत' बनी पुलिस और SDRF

रुद्रप्रयाग में मोबाइल पर बात करते समय एक युवक गहरी खाई में जा गिरा. जिसके बाद पुलिस और SDRF ने युवक को रेस्क्यू किया.

Police and SDRF Youth Rescue
युवक को खाई से किया रेस्क्यू (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 8:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: थाना अगस्तमुनि क्षेत्र में बीती देर रात पुलिस और SDRF की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया. तिमली बैंड से आगे मोबाइल फोन पर बात करते समय संतुलन बिगड़ने से बाइक सवार युवक गहरी खाई में गिर गया. युवक को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई. घायल युवक को तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अगस्तमुनि भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

गौर हो कि बीते देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक सवार युवक गहरी खाई में गिर गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना अगस्तमुनि पुलिस एवं SDRF की टीम आवश्यक राहत एवं रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. विषम भौगोलिक परिस्थितियों और दुर्गम पहाड़ी इलाके के बावजूद रेस्क्यू टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए खाई में उतरकर घायल युवक तक पहुंच बनाई. कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद युवक को सुरक्षित स्ट्रेचर के माध्यम से बाहर निकाला गया.

रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान अरविंद राणा (28 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह राणा, निवासी ग्राम मठिया, पोस्ट ऑफिस बक्सीर, तहसील बसुकेदार, थाना गुप्तकाशी के रूप में हुई है. घायल युवक को तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अगस्तमुनि भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार युवक की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है. इस साहसिक रेस्क्यू अभियान से स्थानीय लोगों ने पुलिस और SDRF की भूरी-भूरी प्रशंसा की है. रुद्रप्रयाग पुलिस ने आमजन से अपील की है कि पहाड़ी मार्गों पर चलते समय या वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

SDRF के उप निरीक्षक आशीष डिमरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना प्राप्त होते ही पोस्ट रतूड़ा से SDRF टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने पाया की युवक लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ है, जहां तक पहुंच बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा था. टीम रोप तकनीक के माध्यम से खाई में उतरी और युवक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, उसके बाद युवक को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां युवक का उपचार जारी है.

पढ़ें-

TAGGED:

रुद्रप्रयाग पुलिस और SDRF
रुद्रप्रयाग युवक रेस्क्यू
RUDRAPRAYAG POLICE AND SDRF
RUDRAPRAYAG YOUTH RESCUE
POLICE AND SDRF YOUTH RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.