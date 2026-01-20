ETV Bharat / state

फिर सुर्खियों में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, बयान से गर्माया राजनीतिक माहौल, पढ़िये पूरी खबर

भरत सिंह चौधरी का वायरल वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना है. ये वीडियो रुद्रप्रयाग की बड़मा पट्टी के एक कार्यक्रम का है.

RUDRAPRAYAG MLA VIRAL VIDEO
रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 1:05 PM IST

रुद्रप्रयाग: भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में भरत सिंह चौधरी अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी कह रहे हैं 'जो अधिकारी मेरी नहीं सुनेगा, वह मेरे जूते की सुनेगा'. भरत सिंह चौधरी के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना है, जो रुद्रप्रयाग जनपद की बड़मा पट्टी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान का है. कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा बड़मा क्षेत्र में सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा करने वाले नेता अब गायब हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल भले ही न बन पाए, लेकिन बड़मा में वेटनरी मेडिकल कॉलेज अवश्य बनाया जाएगा.

रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी (ETV Bharat)

इस दौरान विधायक ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक रुद्रप्रयाग डॉ. हरक सिंह रावत पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा जिन्होंने कहा था 'आ गया हरक, पड़ गया फरक' वे अब नजर नहीं आते. भरत सिंह चौधरी ने विधायक ने दावा किया कि पिछली बार जनता ने उन्हें 30 हजार से अधिक वोटों से जिताया था, आगामी चुनाव में वे 40 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे.

भरत सिंह चौधरी के वायरल वीडियो में अधिकारियों को 'जूते की नोंक पर रखने जैसे शब्दों का प्रयोग किए जाने को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नाराजगी देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे जनप्रतिनिधि की गरिमा के खिलाफ बता रहे हैं.वायरल वीडियो को लेकर विधायक भरत सिंह चौधरी का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनका कोई वीडियो वायरल हो रहा है.

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब विधायक किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आए हों. पिछले वर्ष तिलनी क्षेत्र में महिलाओं के साथ उनकी नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस दौरान क्षेत्र में हुई एक दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे. घटना के कारण लगे जाम में विधायक फंस गए थे. जिसके बाद मौके पर मौजूद महिलाओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था. इसके अलावा अगस्त्यमुनि में स्टेडियम निर्माण को लेकर दिए गए उनके बयान पर भी वे पहले ट्रोल हो चुके हैं. अब एक बार फिर अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान ने रुद्रप्रयाग जिले के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है.

रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी
भरत सिंह चौधरी वायरल वीडियो
रुद्रप्रयाग विधायक वायरल वीडियो
