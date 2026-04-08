यात्रा शुरू होने से पहले व्यापारियों का ऐलान, मांगें पूरी न होने पर प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी, जानें पूरा मामला
रुद्रप्रयाग की केदारधाम होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने यात्रा व्यवस्थाओं और स्थानीय व्यवसाय से जुड़े मुद्दों पर बैठक की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 8, 2026 at 8:54 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारधाम होटल ऑनर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं और स्थानीय व्यवसाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा संबंध आगामी केदारनाथ यात्रा से है.
बैठक में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि, पूर्व में कई बार शासन-प्रशासन को यात्रा में निर्धारित सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त करने और सड़कों के सुधारीकरण एवं डामरीकरण की मांग से अवगत कराया गया है. लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्णय लिया गया कि यदि यात्रा शुरू होने से पहले कोई स्पष्ट सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया, तो यात्रा अवधि के दौरान होटल स्वामी एवं घोड़ा-खच्चर संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे.
बैठक में यात्रा के दौरान आवश्यक संसाधनों पर भी चर्चा की गई. अनुमान जताया गया कि गुप्तकाशी से केदारनाथ मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 1200 गैस सिलेंडरों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई.
सीतापुर पार्किंग के संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. तय किया गया कि पार्किंग संचालक यात्रियों के लिए निःशुल्क बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा. साथ ही, पार्किंग क्षेत्र में किसी प्रकार का शुल्क लेकर बिस्तर नहीं लगाए जाएंगे और मोबाइल चार्जिंग के लिए 50 रुपए का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में एसोसिएशन एवं स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
बैठक में यह भी तय किया गया कि केदारधाम क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम 6 बजे के बाद गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया.
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है, तो उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को प्रतिष्ठान बंद रखने संबंधी पत्र प्रेषित किया जाएगा.
डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण: उधर, चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बुधवार को चमोली से ज्योतिर्मठ तक चारधाम यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल, शौचालय, पार्किंग व्यवस्था एवं एनएचआईडीसीएल द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों के सुधारीकरण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गरुण गंगा पाखी क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा स्थापित वाटर एटीएम में पानी की गुणवत्ता भी चेक की. साथ ही, यात्रा मार्ग पर सुलभ इंटरनेशनल द्वारा निर्मित शौचालयों का भी निरीक्षण कर उनकी साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया.
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