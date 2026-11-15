रुद्रप्रयाग बरसू पुनाड़ में शराब पर बैन! जुर्माने का प्रस्ताव, टैक्स पर भी बड़ा फैसला
Barsu Punad Alcohol News: ग्राम प्रधान ने महिलाओं से शराबियों के सामाजिक बहिष्कार की अपील की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 5:05 PM IST
रुद्रप्रयाग: जनपद की ग्राम पंचायत बरसू पुनाड़ में शराब के बढ़ते प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीणों ने सख्त रुख अपना लिया है. ग्राम पंचायत में पड़ने वाले तोकों में शराब को बैन किया गया है. शराब पीकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ ग्राम प्रधान नरेंद्र बिष्ट उर्फ अमित ने खुली बैठक में दो टूक चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गांव में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रधान का इससे जुड़ा एक बयान भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
बीते शनिवार 14 नवंबर को ग्राम पंचायत में शराबबंदी को लेकर खुली बैठक आयोजित की गई. बैठक में ग्रामीणों ने गांव को नशामुक्त बनाने और शराब के दुष्प्रभावों पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर चर्चा की. इस दौरान ग्राम प्रधान नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि शराब पीकर गांव का सामाजिक माहौल खराब करने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ ग्रामीण एकजुट होकर आवाज उठाएं. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की.
प्रधान ने महिलाओं से शराब पीने वालों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए कहा कि शराब पीने और पिलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए. बैठक में ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने की बात भी रखी गई. प्रधान की कड़ी चेतावनी और बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है.
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बैठक में गांव के सामाजिक वातावरण को बेहतर बनाने के साथ पंचायत की आय बढ़ाने से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई. निर्णय लिया गया कि गांव में बाहर से आने वाले व्यापारियों और ठेकेदारों से ग्राम पंचायत की ओर से निर्धारित कर (टैक्स) वसूलने की व्यवस्था की जाएगी.
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गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों में शराब का बढ़ता प्रचलन लंबे समय से सामाजिक चिंता का विषय बना हुआ है. इसका असर ग्रामीण परिवारों, युवाओं और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है. ऐसे में बरसू पुनाड़ में शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों की एकजुटता और महिलाओं की भागीदारी की अपील को महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.बैठक में महिला मंगल दल अध्यक्ष प्रिया देवी, कोषाध्यक्ष मनीषा देवी, उपप्रधान विमला देवी, वार्ड सदस्य पूजा देवी, वंदना देवी, हिमांशु सेमवाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे.
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